Atletica. Le Allieve lecchesi quinte nella Finale B gruppo Nord-Ovest

Individualmente cinque podi: tre medaglie d’argento e due di bronzo

L’Atletica Gavirate (VA) vince la Finale B del Gruppo Nord-Ovest nelle Allieve con 153 punti

BEINASCO (TO)- L’Atletica Gavirate (VA) vince la Finale B del Gruppo Nord-Ovest nelle Allieve con 153 punti, al 2° posto la Pro Sesto Atl Cernusco (MI) con 145 punti, al 3° posto l’Atletica Stronese Nuova Nordaffari (VC) con 140 punti. A seguire al 4° posto per l’Atletica Alessandria con 131 punti, stesso punteggio per le gialloblu dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni ma concludono al 5° posto, al 6° posto il Cus Genova con 121 punti, al 7° posto Safatletica Piemonte (TO) con 115 punti, all’8° posto Cus Insubria Varese Como (VA) con 114 punti, al 9° posto Atletica Spezia Duferco (SV) con 113 punti, al 10° posto Atletica Alba Docilia (SV) con 99 punti, all’11° posto Sisport (TO) con 94 punti e al 12° posto l’Atletica Piacenza (PC) con 91 punti.

Cinque podi per le nostre Allieve: Sara Ciappesoni 2^ classificata nel salto in alto con 1,51m, Martina Ravasio nel salto in lungo con 5,11m e 3° posto nel salto triplo con 10,60m; Francesca Prince Kouton 2^ nel getto del peso con 9,87m; Benedetta Nava 3^ classificata nel lancio del giavellotto con 29,88m.

Tutti gli altri risultati delle nostre atlete