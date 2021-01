Atletica Lecco. Cairoli e Olcelli alla ricerca di conferme in vista degli italiani

A Padova e Casalmaggiore lecchesi impegnati nelle prove indoor

Buon secondo posto per lo Juniores Patrik Olcelli che lancia il peso a 15,74m

PADOVA – Torna in gara il decatleta Simone Cairoli e lo fa con il salto con l’asta. A Padova il giallo blu salta 4,60m e si piazza al 6° posto a 10 centimetri esatti dal suo primato personale. Il lecchese, reduce dalla precedente prova di decathlon all’Isola De La Reounion dove era stato invitato a partecipare al meeting internazionale di prove multiple che lo avevano visto tra i protagonisti della prima giornata prima di fermarsi causa stanchezza accumulata nel lungo viaggio, è ora alla ricerca di sensazioni positive in vista dei campionati italiani Assoluti. Questa conferma nell’asta, uno dei sui punti di forza come tutte le gare di salti, lascia ben sperare.

A Casalmaggiore buon 2° posto per lo Juniores Patrick Olcelli che lancia il peso a 15,74m ottenendo la sua terza miglior misura di sempre con l’attrezzo da 6 kg. Buona la serie del giallo blu che ottiene la miglior misura al quarto lancio, nelle prime tre aveva ottenuto 15,43, un centimetro in meno alla seconda, 15,09 alla terza e 14,86 alla quinta prima del nullo finale. Con questa misura attualmente è nelle primissime posizioni delle graduatorie nazionali stagionali.