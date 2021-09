Atletica Lecco: missione compiuta, nel 2022 disputerà la finale Oro

A Palermo la finale argento dei Campionati di società, le prime quattro promosse nella oro

Giacomo Proserpio e Matteo Masetti vittoriosi nei lanci

PALERMO – Una trasferta lunga e onerosa quella che l’atletica Lecco Colombo Costruzioni, ha dovuto affrontare nel week end appena trascorso per poter partecipare alla finale Argento del campionato di società Assoluto. Finale guadagnata sul campo dopo le fasi di qualificazione in cui i lecchesi avevano ottenuto 16227 punti ottenendo l’11° miglior punteggio nazionale, ma per il regolamento del campionato di società, si sono dovuti accontentare di disputare la finale Argento dopo la retrocessione dalla Oro nell’ultima finale disputata.

Lotta serrata per la vittoria nella finale argento

Sono solo 10 i punti che separano le prime 6 squadre nella classifica finale della finale, al primo posto con 149 punti i rappresentanti dell’Atletica Bergamo 1959 Orio Center, a seguirte il Cus Parma con 145,5, l’Us Quercia Trentingrana con 144 e i nostri dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni con 142,5, queste saranno le quattro società che nel 2022 disputeranno (dopo conferma del punteggio richiesto) assieme ad altre otto formazioni la finale Oro per l’assegnazione del titolo di campione d’Italia di società.

Non importava la misura, quello che contava di più nella finale sono i punti ottenuti e per i due lanciatori giallo blu, ne sono arrivati 12, ovvero il massimo. Giacomo Proserpio fa sua la gara del martello con un miglior lancio di 67,84m; per Matteo Masetti arriva la vittoria nel lancio del giavellotto con la misura di 67,63m.

Mattia Montini, Luca Barbini e Mattia Padovani al secondo posto, Christian Jacovone terzo.

Tre podi, due primati personali, non facili da ottenere in finale di stagione, ci sono riusciti Mattia Montini sui 110hs dove con 13”90 si migliora di un centesimo e sale sul secondo gradino del podio, Christian Jacovone allunga di 5cm nel salto in lungo e con 7,30m si prende la terza posizione, Luca Barbini con 4,40m sale sul secondo gradino del podio, stesso piazzamento sui 5000m per Mattia Padovani che gli corre in 14’22”42.

Mattia Tacchini, Andrea Colombo e Edoardo Brusa al personale

Iniziano subito bene le finali col nuovo primato personale di Mattia Tacchini che nella prima gara in pista, i 100m ferma il cronometro a 10”83 che gli vale il 6° posto, Andrea Colombo lo imita sui 200m dove correndoli in 21”58 sfiora il podio ottenendo il 4° posto. Miglioramento monstre sui 3000sp per Edoardo Brusa capace in una sola volta di togliere ben 34” al suo precedente limite e con 9’43”71 si classifica 12° posto.

Gli altri risultati dei giallo blu