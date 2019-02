Atletica Lecco Colombo Costruzioni, passano cinque formazioni su sei.

Grandi soddisfazioni per i lecchesi ai campionati regionali

CAPO DI PONTE- Una giornata primaverile, percorso ottimo, organizzazione perfetta con l’Atl Valle Camonica in regia nel campionato regionale di corsa campestre con le gare valide come seconda fase del Campionato Di Società di corsa campestre.

Campionato che, dopo le due fasi, ha decretato quali saranno le formazioni lombarde in gara domenica 10 febbraio a Venaria Reale (To) nel campionato italiano individuale e di società.

Staccano il pass tutte le formazioni dell’Atletica Lecco presenti, al maschile passano gli Juniores e gli Assoluti, rammarico per il 7° posto tra gli Allievi (passano le prime cinque) preceduti al 6° dalla Virtus Calco qualificati di diritto dalla scorsa finale nazionale.

Allieve seconde in regione

Si migliorano le Allieve che nella prima fase avevano totalizzato 37 punti, oggi con 33 punti concludono al 2° posto precedute dalle sole rappresentanti della Bracco Atletica che ne ottengono 15.

Le lecchesi ottengono i seguenti risultati, Irene Arlati 6^, Marta Crippa 13^, Camilla Valsecchi 14^, Clara Agostoni 15^, Ilaria Menatti 27^ (Us Derviese), Francesca Gnecchi 28^, Greta Fontana 33^.

Rammarico per la formazione Allievi.

Niente da fare per i giovani giallo blu, troppo forte il trio del Gp Santi Nuovo Olonio che assente nella prima fase, nella seconda scalza i nostri dalle prime cinque posizioni che avrebbero garantito il diritto alla fase nazionale, 88 i punti utili conseguiti nella prima fase che piazzano i nostri solamente al 7° posto, meglio di una posizione la Virtus Calco che di punti ne ha totalizzati 63 ma si qualifica grazie al risultato entro i primi 10 nella finale nazionale 2018.

Individualmente i migliori sono ancora i celesti brianzoli grazie al 5° posto di Giovanni Di Dio, seguito al 23° da Andrea Plebani, al 35° da Lorenzo Pepe e al 77° da Filippo Cogliati. Per i giallo blu concludono al 24° posto Giovanni Artusi, al 26° Ionut Puiu, al 44° Gabriele Alghieri, al 45° Matteo Pozzi, al 46° Fabrizio Balzarotti e al 61° Simone Galbani.

Argento anche per le Juniores.

Si ripete la classifica delle Allieve ed è ancora la Bracco Atletica con 19 punti a vincere la classifica di società con le nostre a tallonarle da presso con 21.

Ottimo il 2° posto regionale di Elisa Pastorelli seguita all’8° da Francesca Gianola, all’11° da Nicole Acerboni, al 12° da Sara Ghezzi (Pol Libertas Cernuschese), si ferma Alessia Ippolito in non perfette condizioni fisiche.

Staccano il pass anche gli Juniores maschili.



Obiettivo centrato anche per gli Juniores grazie al 5° posto conclusivo ottenuto con 50 punti, gli stessi della Cento Torri Pavia 4^ e ad un solo punto dalla Free Zone 3^.

Individualmente il migliore dei nostri è ancora Marco Aondio con l’11° posto seguito al 19° da Andrea Rota, al 20° da Simone Bossetti e al 23° da Giovanni Dedivittis.

A Venaria anche la formazione Assoluta femminile.

Assenti alla prima fase, questa volta si sono presentate decise a concludere la prova per entrare in classifica e prendere parte così alla trasferta piemontese, 31 i punti ottenuti che posizionano le nostre al 5° posto ma poco importa, per le formazioni femminile non c’è obbligo di classifica ma basta partecipare ad una delle due fasi a meno di non essere già qualificate di diritto dall’anno precedente.

Ilaria Dal magro la migliore delle giallo blu col 6° posto seguita al 10° da Carlotta Bonacina che si prende l’argento tra le Promesse, 15° posto per Lavinia Possenti, non conclude la prova Francesca Colombo.

Obiettivo centrato anche per l’Assoluta maschile.

La gara più lunga della mattinata con i suoi 10km, ultima formazione qualificata dopo la prima fase ma con delle società che non avevano partecipato come il Cus Pro Patria Milano nettamente più forti dei nostri, obiettivo provare a migliorare gli 86 punti della prima fase e difendersi dalle società che avrebbero potuto inserirsi a loro volta nelle prime.

Dopo la giornata di ieri i punti sono 73 e permettono ai nostri di centrare l’obiettivo grazie all’8° posto conclusivo ma con davanti ben 4 squadre già qualificate di diritto. Migliore della nostra formazione Mattia Sottocornola col 10° posto, seguito al 27° da Mattia Gaffuri, al 36° da Andrea Denti, al 51° da Michele Azzoni, al 54° da Manuel Tagliaferri e all’84° da Andrea Valsecchi.