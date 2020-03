Atletica Leggera, dal comitato regionale il fermo per tutto il mese di aprile

Rivisto tutto il calendario regionale

Il messaggio del presidente Fidal provinciale

MILANO – Visto il perdurare della situazione drammatica a causa dell’infezione da coronavirus, il comitato regionale Lombardo della Federazione Italiana di Atletica Leggera ha deciso di prorogare ulteriormente il fermo alle competizioni per tutto il mese di aprile.

Tra le altre manifestazioni che saltano ci sono: i campionati regionali Assoluti e giovanili di prove multiple programmati a Varese il 25/26 aprile; la fase interregionale di marcia programmata a Mariano Comense il 19 aprile; le tre prove del campionato di società giovanile di corsa in montagna programmate a Brembilla il 5 aprile con in palio il titolo regionale per la categoria Allieve/i, a Gravedona e Uniti il 19 aprile con in palio il titolo regionale Cadette/i e a San Pellegrino Terme il 26 aprile.

A rischio anche gli italiani a staffetta di cosa in montagna

Come ci conferma Fabiano Nana dell’As Lanzada: “Siamo in attesa di comunicazioni da parte della Fidal nazionale per la disputa dei campionati italiani di staffetta di corsa in montagna organizzati dalla nostra società e in programma sabato 9 maggio (per le categorie Giovanili) e domenica 10 maggio (per quelle Assolute). A questo punto, però, navighiamo a vista e aspettiamo l’evolversi della situazione”. (QUI il link al calendario aggiornato).

Il comitato Fidal provinciale segue le direttive regionali

Con una mail a tutte le società, facendo seguito alle decisioni del comitato regionale, anche il comitato provinciale Como/Lecco segue le direttive e sospende tutte le manifestazioni in programma di qualsiasi genere relative all’atletica, pista, strada e montagna. Il messaggio del presidente Gian Paolo Riva.

“Ciao a tutti,

l’emergenza che stiamo vivendo non ha confini, come ben sapere le Olimpiadi di Tokio 2020 sono state posticipate al 2021, sono state annullate, sospese o spostate ad altra data tante gare. Da parte nostra alla luce di questa emergenza sanitaria ci associamo alla comunicazione del Comitato Regionale Fidal Lombardia e confermiamo che tutte le competizioni sul nostro territorio in programma nel mese di aprile sono sospese.

Il Comitato Provinciale Como/Lecco infatti non ha ancora messo in calendario nessuna gara per aprile e si riserva di comunicare se anche il calendario gare di maggio non sarà predisposto, decisione che dipendente anche da quanto il Comitato Nazionale Fidal delibererà nella riunione, in videoconferenza, del Consiglio Federale del 27 aprile.

Intanto il C.P. non sta con le mani in mano e nell’attesa di poter calendarizzare almeno qualche manifestazione nei prossimi mesi, invita tutti a tenere sotto controllo e a collegarsi con il nostro nuovo sito, sito che sempre più sta prendendo forma con notizie e statistiche: annuari, migliori prestazioni, titoli mondiali, europei, nazionali e regionali mentre sono in lavorazione i titoli provinciali e l’annuario 2019.

Sperando che tutti voi, nelle vostre case, stiate bene, consapevole che i tempi del ritorno alla normalità saranno lunghi, vediamo di organizzarci per superarli al meglio. Quando tutto questo sarà finito non potremo che ripartire con più entusiasmo e più forti di prima.

W l’atletica… #iostoacasa #celafaremo”.