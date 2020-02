Atletica. Mattia Padovani e Veronica Besana vestono l’azzurro

Ottime notizie per l’atletica lecchese, due convocazioni in nazionale

Mattia Padovani e Veronica Besana saranno con gli azzurri

ROMA- Questa settimana sono giunte da Roma da parte della Fidal nazionale due convocazioni importanti per due atleti dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni.

Veronica Besana neo campionessa italiana 2020 dei 60hs indoor, è stata convocata per la trasferta che dal 24 al 27 febbraio farà parte dei 27 azzurri che parteciperanno all’incontro internazionale che vedrà la presenza di 12 nazioni. Bielorussia, Italia Azerbaigian, Estonia, Israele, Kazakistan, Lettonia, Lituania, Polonia, Spagna, Turchia e Ucraina, saranno le nazionali presenti all’incontro indoor che propone i 60m, i 400m, i 1500m l’insolita distanza dei 2000sp senza riviera, i 60hs, alto, asta e lungo, peso, marcia, prove multiple e staffetta sia al maschile che al femminile.

Mattia Padovani, stacca invece il pass per i campionati mondiali universitari di corsa campestre in programma a Marrakech al 7 marzo, dodici saranno gli azzurri equamente suddivisi tra squadra maschile e femminile. Il lecchese che si è trasferito per studio a Trento ha già dimostrato in questa prima parte di stagione di attraversare un ottimo periodo di forma culminato con l’11° posto al cross internazionale del Campaccio e alla successiva facile vittoria nella prima fase del campionato di società fase regionale di Arcisate.