Atletica. Nuovi primati provinciali assoluti per Giacomo Proserpio e Mattia Padovani

Fermento nell’atletica, protagonisti i due gialloblu

Padovani migliora il primato provinciale del grande Alberto Cova che resisteva dal 1977

ZOGNO (BG) – Grande prestazione per Mattia Padovani mercoledì sera a Zogno, nel 4° Silver Meeting Lombardia Vincenzo Leggeri. Circuito ideato da Saro Naso con l’intento di aiutare gli atleti ad ottenere tempi importanti che permettano loro di ottenere il minimo per i vari campionati a cui ambiscono o solamente di ottenere i propri primati personali. Per far ciò gli atleti vengono messi nelle migliori condizioni con gli organizzatori delle gare che di volta in volta mettono delle lepri che si incaricano di tenere alta l’andatura.

Anche a Zogno gli obiettivi sono stati raggiunti, su 111 atleti ben 52 hanno ottenuto il primato personale, una percentuale vicina al 50% con il numero maggiore di primati ottenuto sui 5000m femminili dove il 67% delle partecipanti si è migliorata, seguita dai 5000m maschili dove a migliorarsi sono stati il 56%.

Ed è tra questi anche il lecchese Padovani che, migliorando di 5 secondi il tempo ottenuto due anni fa sempre sulla stessa pista in occasione di un’altra edizione del Silver Meeting, lo porta a 14’00”38 tempo che lascia un pizzico di amaro in bocca all’atleta per non aver infranto la barriera psicologica dei 14’ netti ma che gli dà la soddisfazione di vedere ora il suo nome nell’albo dei primati provinciali Assoluti. Battuto a distanza di 44 anni il tempo di 14’04”4 ottenuto da Alberto Cova nel 1977 a Donietzk e che fu da preludio alla grandissima carriera del ragioniere brianzolo che in seguito vinse campionati Europei, Mondiali e Olimpiadi.

A Zogno, sempre sui 5000m, presente anche il compagno di squadra e di allenamento Konjoneh Maggi che all’esordio sulla distanza ferma il cronometro su un ottimo 15’00”40 ampiamente minimo di partecipazione per i campionati italiani della categoria Juniores, sui 1500m in gara Manuel Tagliaferri (Atl Lecco Colombo Costruzioni) che conclude in 4’03”01 e per l’Us Derviese Francesco Raineri al personale con 4’08”51, al femminile sempre sui 1500m Nicole Acerboni (Bracco Atletica) in 4’40”09.

A Pavia

Martedì 26 maggio, una riunione regionale senza tanti clamori, nobilitata dal lancio lunghissimo di Giacomo Proserpio nel martello che subito al primo tentativo fa volare l’attrezzo a 71,37m migliorando dopo 3 anni il suo precedente primato, 4 centimetri aggiunti alla misura che rappresentava già il record provinciale Assoluto e che ora, dopo questo lancio viene riaggiornato, misura che attualmente vede il lanciatore gialloblu al 4° posto delle graduatorie stagionali nazionali, un bel biglietto da visita in vista dei campionati italiani Assoluti in programma a Rovereto dal 25 al 27 giugno. Oltre al lancio iniziale del nuovo personale, Giacomo ha inanellato una serie di lanci di spessore, 70,63m al secondo, 70,59m al terzo, 69,13m al quarto e 68,83m al quinto seguito da un nullo al sesto.

A Boario Terme

Ieri sera, giovedì 27 maggio, l’Atl Valle Camonica ha organizzato le gare del “1° Trofeo città di Boario-dottor Aldo Giovannelli am”, con premi in denaro ai primi tre classificati e alle miglior prestazioni tecniche sia al maschile che al femminile.

Presenti tre lecchesi, per l’Atl Lecco Colombo Costruzioni: l’Allievo Daniele Gilardoni sui 3000m corsi in 9’57”04, tempo che rappresenta anche il suo primato personale; sugli 800m il compagno di società Simone Galbani che sugli 800m corre in 2’06”57 suo secondo miglior tempo di sempre e miglior prestazione stagionale. Per il Team Pasturo Riccardo Sacchi ottiene il primato personale con 2’30”40.

Veronica Besana, sfiora il record provinciale a Milano

Riunione di interesse nazionale domenica pomeriggio all’Arena Civica di Milano, ottimo esordio stagionale per Veronica Besana sui 100m che corre in 11”84 a soli 4 centesimi dal suo primato personale e record provinciale Juniores. Sempre sui 100m corre in 12”64 Stella Moizzi che sarebbe stato nuovo personal best, se non fosse risultato non valido ai fini della graduatoria a causa di una bava di vento in più dei 2m al secondo previsti. A Milano presenti anche Lisa Galluccio che corre in 12”70, Martina Marionni in 13”04, nel salto in lungo, Elisa Nobili a 4,70m; al maschile sui 100m corrono Marco Crimella in 11”53, Davide Pozzoni in 11”67, Giorgio Bergna in 11”96, Lorenzo Orlandi in 12”14 e Lorenzo Scaglia in 12”37, nel salto in lungo Gabriele Brandi a 6,54m.