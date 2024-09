Atletica, pista e strada. Alla 10km delle Groane, Laura Nardo e Marco Redaelli campioni

I lecchesi hanno vinto il Campionato Regionale Master

Gli altri risultati delle gare nel fine settimana

SOLARO – Quasi 200 atleti domenica mattina per il Campionato Regionale individuale dei 10km su strada per la categoria Master, due titoli e un terzo posto per i lecchesi in gara, Marco Redaelli (Asd Avis Oggiono) vince il titolo per la categoria SM50 con 34’24”, Laura Nardo (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) vince il titolo per la categoria SF35 con 37’08”, al terzo posto Claudia Redaelli (Atletica 42195 Blu Frida) categoria SF45 con 44’40”, presente anche Raffaele Riva ( Life) SM60 classificato 5° con 43’22”.

A San Donato Milanese invece è andato in scena il 1° Memorial Gigi Cocchetti, in gara Ragazzi (150m, salto in lungo, vortex), Cadetti (300m, 2000m, salto in alto, getto del peso), e Assoluti (100m, 1500m, salto in lungo). Poco lecchesi in gara, presenti tre atleti dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni, sui 1500m femminile Camilla Valsecchi chiude al 7° posto con 5’03”76, Elisa Tarca chiude al 12° posto con 5’22”79, al maschile 4 serie (47 atleti) bene Gabriele Sutti con 4’08”47 chiude al 20° posto e migliora il suo primato personale abbassandolo 1”5 in meno.

A Varese sabato pomeriggio si è svolta una riunione provinciale Ragazzi/e, Cadetti/e, presenti cinque atleti per Merate Atletica Promoline tutti della categoria Cadetti/e. Edoardo Colleoni chiude al 3° posto per il lancio del disco con 30,81m, sfiora il podio per gli 80m Alessandro Stella 4° classificato con 9”90, Luca Teruzzi chiude al 6° posto nel salto in lungo con 5,20m e 8° sugli 80m con 10”08, Nicolò Tacchinardi 9° nel salto in lungo con 5,09m e 21° sugli 80m con 10”92, Filippo Panzeri chiude al 12° posto nel salto in lungo con 4,85m e 20° sugli 80m con 10”80.

A Casazza sabato pomeriggio si è corso la gara provinciale su pista Ragazzi/e, Cadetti/e, presenti per i lecchesi 8 atleti per Merate Atletica Promoline tutti per la categoria Ragazzi/e, il miglior risultato è quello di Tommaso Pirovano 2° sui 60hs con 9”75, due atleti al 7° posto Giulia Brambilla nel salto in lungo con 3,73m e 11^ nei 60hs con 12”53, Matteo Stella 7° nei 60hs con 10”49, Rebecca Bonfanti 8^ per i 60hs con 11”20, Beatrice Iannetta 10^ sui 1000m con 4’02”17 e 13^ nel salto in lungo con 3,47m, Mattia Regazzoni 12° sui 60hs con 11”00, Victor Alexander Roncalli 18° sui 1000m con 3’59”85, Federico Pozzoni 19° sui 60hs con 12”14.