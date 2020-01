Atletica. Simone Cairoli quarto posto all’esordio in Francia

Alla ricerca di sensazioni importanti per coronare un sogno

Partecipare alle Olimpiadi di Tokio 2020

AUBIERE – Desiderare una cosa intensamente e fare di tutto per ottenerla, non lo nasconde il multiplista dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni Simone Cairoli che ha preso parte agli europei indoor e all’aperto nelle prove multiple. Disciplina poco considerata sul suolo nazionale, visto che nonostante i numerosi titoli nazionali vinti e pur avendo un primato personale nel decathlon di 7949 punti, quarta miglior prestazione di sempre in Italia, nessuna gruppo sportivo militare gli ha ancora offerto l’opportunità di poter svolgere a tempo pieno il “mestiere” di atleta.

E così il comasco di Villa Giardia con grande forza di volontà si è allenato per anni prima e dopo la giornata di lavoro, ma da metà dello scorso anno ha mollato tutto e si è trasferito a Firenze, cambiando tecnico personale per provare a fare quel salto di qualità che gli permetta di realizzare il suo sogno: partecipare alle Olimpiadi di Tokio 2020.

5656 punti nelle prove multiple nel meeting X-Athletics.

La scorsa settimana Simone ha ripreso confidenza con le prove multiple e, visto il periodo, non poteva essere altrimenti con l’eptatlon indoor: sette gare diverse che comprendono corse, salti con e senza ostacoli e lanci. A Aubiere (Francia) nel meeting internazionale di prove multiple arriva il 4° posto per il gialloblu, 5656 punti ottenuti, non lontano dal primato personale di 5841 punti risalente al 2017. La due giorni di gare transalpina vede il 7”09 sui 60m, 7,26m nel salto in lungo, 12,71m nel getto del peso, 2,01m nel salto in alto, 8”27 sui 60hs, 4,42m nel salto con l’asta, e 2’45”39 sui 1000m finali.

Soddisfatto a metà

“La gara è andata benino, lì per l’ un po’ di arrabbiatura perché potevo fare molto di più e ci sono stati parecchi errori. Però, ragionandoci a mente fredda, è andata più che bene, mi sono ributtato nella mischia dopo un anno che non riuscivo a concludere una gara fatta bene. Ho cambiato tante cose a livello tecnico e quindi ci sono molti particolari sui cui concentrarmi per cercare di affinarli. I prossimi impegni saranno sicuramente Magglingen il 24/26 gennaio, successivamente cercherò qualche gara singola per prepararmi al meglio per i campionati italiani, sicuramente farò due gare di asta. Peccato che nel rientro dalla gara di Aubierre mi sono accorto che in aereo mi hanno rotto tre aste, fortunatamente siamo riusciti a correre ai ripari in fretta per continuare la preparazione, altrimenti sarebbe stato un grosso problema.