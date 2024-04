Badminton, brillano i lecchesi ai Campionati Regionali Master Lombardia e Torneo GP Santeramo

A Chiari, dieci podi: 4 oro, 4 argento e 2 bronzo

Sara Micheli e Angelo Raffaele Caponio conquistano il secondo gradino del podio in Puglia

CHIARI/SANTERAMO IN COLLE – Dieci atleti del Badminton & Croquet Club Lecco presenti alla Palestra dell’Istituto Toscanini di Chiari, per i Campionati Regionali Lombardia Master. Dieci i podi, 4 oro, 4 argento e 2 bronzo.

Sabato, due titoli Regionali, Denis Passador nel SM 55 in un ottimo momento di forma supera i quarti e semifinali non senza difficoltà per poi aggiudicarsi il titolo contro Volpi (Brescia Sport Più) 21*10 21*13 e nel SF 55 la sempre verde Piera Tocchetti che in un girone round robin vince tutte le partite con grande disinvoltura.

La domenica si replica con altri due titoli, DM 55 Denis Passador in coppia con il compagno di Club Edvidio Milani vincono le tre partite del girone e sempre Passador nel XD 55 in coppia con Roberta Brenzone si aggiudicano anche qui le tre partite del girone.

I quattro argenti sono di Edvidio Milani/Piera Tocchetti nel XD 55, Paolo Poletti/Michael Lion nel DM 45, Nicola Cattaneo/Alexander Mason (CUS BG) nel DM 35 e Chiara Landi/Fiona Lesley Gray (3B Bassa Bergamasca) nel DF 35. Due bronzi per Piera Tocchetti/Roberta Brenzone nel DF 55 e Nicola Cattaneo/Chiara Landi nel XD 35. SM 55 Edvidio Milani ai quarti, Poletti Paolo e Massimo Rigamonti agli ottavi.

Non superano i gironi di qualificazione nel SM 35 Nicola Cattaneo, SM 45 Paolo Bartolozzi e Michael Lion, SF 35 Chiara Landi e DM 45 Paolo Bartolozzi in coppia con Massimo Rigamonti.

In Puglia, a Santeramo in Colle, si è tenuto l’11° Torneo Grand Prix Santeramo Open dove ha partecipato la bluceleste Sara Micheli che in coppia con Angelo Raffaele Caponio (Idee per Esperienze Sportive), hanno conquistato il secondo gradino del podio perdendo in finale contro Wojtowicz (Shuttle Carovigno)/Dimaggio (Pol. Giovanili Salesiane) 15*21 15*21.

Il commento del Vice Presidente Edvidio Milani: “Contento per Sara che ha raggiunto anche oggi un ottimo risultato. Ai nostri atleti Master faccio i complimenti per la grande prestazione ai Campionati Regionali, ora concentriamoci sui Campionati Italiani di fine mese. Ringrazio Il Presidente e tutto lo staff del GSA Chiari per l’ottima organizzazione e riuscita dell’evento”.