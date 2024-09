Badminton Lecco: 11 medaglie al 1° Torneo “Gibi A.M.”

Il torneo è intitolato a Gilberto Corsini, socio del club scomparso nel 2017

Quattro atleti blucelesti hanno partecipato agli Europei in Belgio

LECCO – La società bluceleste del Badminton & Croquet Club Lecco – Lario Mi Auto ha organizzato presso la palestra del Liceo Classico Manzoni il “1° Trofeo GIBI A.M.“, al quale hanno partecipato atleti della Lombardia, Alto Adige, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna e Lazio.

Il torneo master e under, intitolato a Gilberto Corsini, socio del club bluceleste e scomparso nel 2017, celebra la sua memoria. Corsini, campione italiano master nel doppio maschile con Stefan Forton nel 2009, era anche il padre di Martina Corsini, cresciuta nella palestra di Lecco e ora atleta della Nazionale Italiana.

“Gibi è ancora vivo nei nostri ricordi come una forza della natura, un esempio di simpatia e dolcezza, avvolto in un grande cuore. Le sue porte di casa, sempre aperte per accogliere sia i giorni di pioggia che quelli di sole, riflettevano il suo desiderio di non creare mai ostacoli tra le persone” spiegano dalla società.

Durante il torneo, sono stati nove gli atleti blucelesti scesi in campo, dove conquistano un ottimo bottino di medaglie, 5 oro, 2 argento e 4 bronzo. Denis Passador si conferma ancora d’oro nel SM60 dove supera il girone per accedere al round robin raggiunto da Hofer (Marling) poi argento e dal compagno di club Edvidio Milani bronzo, anche loro vincitori del girone e nel DM55 in coppia con Flavio Bettoni (CUS BG) finale contro Edvidio Milani/Paolo Poletti.

Il secondo posto è stato conquistato in coppia con Roberta Brenzone nella categoria XD55, dove Edvidio Milani e Piera Tocchetti hanno vinto l’oro in un girone round robin a quattro squadre. Gli altri ori sono stati ottenuti da Piera Tocchetti nella categoria SF55, in un girone round robin a tre partecipanti, e da Morten Sorensen e Nauremitapa Pattaneeporn, che hanno vinto la finale contro la coppia Nobile (Space Bad) e Avvento (Boccardo Novi).

I bronzi sono stati conquistati da Giacomo Alippi nel SMU15 e parimerito nel DF35 per Piera Tocchetti/Sara Marchesini (CUS BG) e Roberta Brenzone/Maria Branca (Brescia Sport Più). Altri atleti medagliati sono stati Massimo Rigamonti e Paolo Bartolozzi.

“Luca Zanchin ha fatto il suo esordio come nuovo Direttore Tecnico del B&CC Lecco. Gli auguriamo un buon lavoro e ringraziamo Alessandro Redaelli per il suo prezioso contributo negli anni passati – continuano dalla società – Abbiamo inoltre apprezzato la presenza di Fabio Caponio, atleta della Nazionale Italiana”.

I membri della società concludono la giornata dedicata al torneo con i seguenti ringraziamenti: “Ringraziamo il giudice arbitro, gli arbitri, il medico e tutti gli amici di un tempo che hanno partecipato numerosi”.

Infine, la società sportiva di Lecco continua a essere protagonista nel panorama sportivo. Quattro atleti blucelesti hanno partecipato ai Campionati Europei Master presso il Velodrom di Heusden Zolder in Belgio. L’alfiere Denis Passador si ferma al terzo turno raggiungendo i 32mi nel SM60 contro il Danese Martin Qvist Olesen. Gli altri atleti con la maglia azzurra Roberta Brenzone, Edvidio Milani e Piera Tocchetti non superano il primo turno ma acquisiscono un prezioso bagaglio di esperienza.