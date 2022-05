Badminton: tre ori per Passador, uno per Brenzone e Milani

Nel ricco bottino anche quattro argenti e due bronzi

Badminton & Croquet Club Lecco all’11° torneo Challenge New Sport

LECCO – Questo fine settimana i blucelesti del Badminton & Croquet Club Lecco si sono presentati presso l’istituto Pandini di Sant’Angelo Lodigiano per l’11° torneo Challenge New Sport con tre atleti di categoria under 15, due Senior e quattro Master. Ben si sono comportati gli U15 al loro secondo torneo conquistano due bronzi con Pietro Gaddi nel SM, sconfitto in semifinale da Serina (GSA Chiari) e Mattia Poletti in coppia con Patrick Bergmeister (ASSV Brixen Badminton) che non raggiungono la finale per merito di Serina e Asta (GSA Chiari).

Mattia Poletti e Davide Quadrio nel SM non vanno oltre il tabellone di qualificazione mentre con Pietro Gaddi nel DM si fermano ai quarti. I Senior Frangel Esmerlin nel SM sale sul secondo gradino del podio sconfitto in finale da Stegani (15zero) in tre set, mentre Tomasello Francesco si ferma agli ottavi. Sempre F. Esmerlin e F. Tomasello, nel DM non vanno oltre i quarti superati da Pellizzari – Troccoli (Lario BC) in tre avvincenti set 12-21, 21-16, 22-24. I Master proseguono il loro cammino anche dopo i Campionati Italiani. Mattatore come sempre Denis Passador che conquista 3 ori; nel DM 55 in coppia con Edvidio Milani dove superano in finale Merigo/Bisioli quotata coppia del GSA Chiari, nel DX 55 con Roberta Brenzone, 2 set a 0 contro il compagno di club E. Milani – argento- in coppia con Sara Marchesini (CUS Bergamo) e in una finale di SM 55 tutta bluceleste sempre contro E. Milani -argento-. R. Brenzone sale anche sul secondo gradino del podio in coppia con S. Marchesini nel DF. Paolo Poletti con grande impegno si qualifica 5° parimerito nel SM 55.

“Purtroppo in questo fine settimana il nostro allenatore Alessandro Redaelli non ha seguito la squadra perché inviato dalla Federazione Italiana F.I.Ba. a Korca (Albania) quale docente teacher Shuttle Time ma per tutta la durata del torneo ha avuto informazioni su ogni partita giocata. Come sempre grande soddisfazione del Presidente Giorgio Rusconi e di tutto lo staff per gli ottimi risultati conseguiti”.