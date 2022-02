BARZANÒ – Al via la seconda edizione del Cab Duathlon di Barzanò, gara inaugurale della stagione Fitri (Federazione Italiana Triathlon), che quest’anno vedrà in calendario nazionale una trentina di gare fra duathlon e triathlon. I concorrenti si affronteranno domenica 27 febbraio in tre distinte frazioni: la prima prevede un percorso di 5 km da correre a piedi, poi toccherà ai 20 km in bici e infine ai 2,5 km di corsa, al termine dei quali verranno decretati i vincitori.

La competizione, classificata nella categoria Duathlon Sprint, si presenterà sotto un nuovo nome, “Pain’s Hill Duathlon”, una denominazione derivata dalla principale difficoltà della giornata, posta al 3° km della prima frazione podistica e della seconda ciclistica, ossia l’ascesa fra Via Colombo e Via Battisti chiamata proprio pain’s hill, che ricorda alla lontana il punto focale della Boston Marathon. A dare lustro alla gara che aprirà il Circuito Nazionale, la presenza del trentino Alessandro De Gasperi, due volte vincitore della prestigiosa IronMan di Lanzarote.

Il programma prevede la gara femminile in partenza alle 13 presso la pedonale di Via XX Settembre, mentre la prova maschile scatterà alle 14.30. Al termine della competizione, patrocinata dai Comuni di Barzanò e Monticello Brianza, si terranno le premiazioni.

Tantissimi gli specialisti e gli appassionati pronti a fare il tifo, per una sfida che si preannuncia apertissima fino all’ultimo metro. I campioni uscenti, Gregory Barnaby e Giorgia Priarone del Team 707, dovranno difendere il loro titolo a spada tratta.

Dopo la tappa di Barzanò, il Circuito Nazionale fermerà il 13 marzo nella torinese Santena.

Per informazioni spartacus@triathlonlecco.it – 348 2766234, oppure clicca qui