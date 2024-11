Basket DR3. Gimar Lecco sconfitta nel finale a Treviolo

Lecchesi sconfitti di misura dalla capolista (81-78)

“Cantiere aperto, avremmo meritato di portarla a casa”

TREVIOLO– Sconfitta di misura per la Gimar Lecco di coach Massimo Meneguzzo sul campo del Treviolo Basket, prima della classe e ancora imbattuta. I blucelesti hanno perso col punteggio di 81-78.

La sfida tra le due formazioni è stata molto combattuta, in un match che l’allenatore monzese ha definito “maschio”. Dopo un primo quarto in sostanziale parità (20-19), sono i lecchesi a farsi preferire, andando al riposo con cinque punti di vantaggio (36-41).

Treviolo rimette le cose a posto nel terzo quarto (47-48) e poi allunga nel finale di gara, approfittando dell’inesperienza e della stanchezza dei giovani lariani (81-78).

“Purtroppo per noi è stata una settimana turbolenta, mezza squadra ha giocato la sera prima a Tirano – dichiara coach Meneguzzo – in ogni caso siamo in crescita, un cantiere aperto. Sono soddisfatto della prestazione, avremmo meritato di portarla a casa”.

TREVIOLO BASKET – GIMAR LECCO 81-78

PARZIALI: 20-19; 36-41; 47-48

LECCO: Radice 20, Pennacchio 4, Rossi 5, Grazioli 19, Ferrari 17, Mataloni 2, Rossani, Puzovic, Totaro 10, Torri 1, Peccati. All. Meneguzzo.