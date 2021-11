Basket femminile. Altra vittoria per la Lecco Basket Women

La matricola bluceleste vola in testa al girone

Decisivi due liberi di Claudia Oddo nel finale di gara

ANNONE BRIANZA – Vittoria e primo posto in classifica per la Lecco Basket Women di coach Valentina Canali. Le lariane hanno battuto il BK Club Borgo San Giovanni al termine di una partita molto tirata.

Il primo quarto vede prima il parziale di otto punti consecutivi delle ospiti e poi la reazione bluceleste (17-13). Le lodigiane però non sono venute nel lecchese in gita di piacere e reagiscono nella seconda frazione, andando al riposo con un punto di vantaggio (24-25).

Nella ripresa la situazione non muta e nessuna delle due squadre riesce a mettere con decisione le mani sull’incontro. Il 41-36 di inizio quarto periodo sembrerebbe presagire la fuga buona per le blucelesti, ma Borgo San Giovanni reagisce piazzando otto punti consecutivi (41-44).

Nel convulso finale la gara viene chiusa da un canestro di Capaldo e due liberi di Claudia Oddo, fissando il punteggio sul 48-44 finale.

Piuttosto scontenta a fine gara coach Valentina Canali. “Abbiamo fatto veramente fatica su tutti i fronti. Lente e prevedibili in attacco con percentuali deficitarie e poco consistenti in difesa. Concesso troppo alle avversarie. Mi è dispiaciuto non essere riusciti a girare inerzia e atteggiamento delle ragazze, ma pur giocando una partita sotto tono, irriconoscibile rispetto a settimana scorsa, la squadra ha saputo stringere i denti nel finale e portare a casa due punti fondamentali. Vincere una partita giocando con così tanta fatica è un merito che ci consente di essere in testa alla classifica”.

LECCO BASKET WOMEN – BK CLUB BORGO SAN GIOVANNI 48-44

PARZIALI: 17-13, 24-25, 35-36

LECCO: Scola, Capaldo 7, Pozzi 4, Romanò 3, Davide 10, Oddo 8, Nava, Greppi 5, Galli 4, Binda 1, Mandonico 6. All.: Canali