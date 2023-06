Basket femminile. Colognesi-La Spezia, il matrimonio prosegue

La lecchese in Liguria per la terza stagione consecutiva

“Società ideale per crescere ancora”

LECCO – La Cestistica Spezzina ha annunciato il rinnovo del contratto dell’ala/centro lecchese Silvia Colognesi, che a settembre comincerà la terza stagione consecutiva con la formazione di Serie A2 ligure.

Colognesi (180 cm – 2002) ha cominciato a giocare nel Basket Lecco, dove ha effettuato tutto il minibasket, prima di passare al Basket Costa Masnaga. Nella società di Bicio Ranieri ha svolto tutto il percorso giovanile, arrivando a esordire anche in prima squadra.

Nella stagione 2020/21 Colognesi ha lasciato Costa Masnaga per giocare in Serie A2 con Carugate e, l’annata successiva, è partita l’avventura a La Spezia.

Nell’ultimo campionato con la maglia spezzina la lecchese ha tenuto una media di 11 punti e oltre 9 rimbalzi a partita.

A livello giovanile Colognesi ha vinto diversi scudetti e si è tolta tante soddisfazioni con la maglia azzurra, vincendo il titolo continentale agli europei U16 e U18, e la medaglia di bronzo nella U20 lo scorso anno.

“Ho deciso di rimanere perché mi trovo bene con l’ambiente e la società. In questi due anni sono cresciuta sotto diversi aspetti e penso che La Spezia sia il posto giusto per crescere ancora, con un allenatore con cui mi son sempre trovata molto bene – dichiara Colognesi – al momento la squadra è in via di definizione ma l’obiettivo sarà quello di disputare un buon campionato e toglierci altre soddisfazioni”.