Basket femminile. Colognesi si accorda con Empoli

Contratto annuale per l’ex Basket Costa

Chiusa l’esperienza triennale con la Cestistica Spezzina

LECCO – Nuova avventura cestistica per l’ala/centro lecchese Silvia Colognesi. Il prodotto delle giovanili del Basket Costa Masnaga, che aveva mosso i primi passi al Basket Lecco, giocherà la prossima stagione in Serie A2 nella USE Scotti Empoli, con un accordo annuale.

Colognesi (180 cm/2002) è reduce da un triennio giocato nella medesima categoria con la Cestistica Spezzina. La ventiduenne ha chiuso la sua stagione in “doppia doppia” di media, con oltre dieci punti e undici rimbalzi a partita (11.3), classificandosi al terzo posto nella speciale classifica dietro Alexandrine Obouh Fegue (14.9) e Adriana Cutrupi (12.8). La lariana si è segnalata anche per la precisione nel tiro da tre punti: il suo 38.6% la piazza all’undicesimo posto di tutta la Serie A2.

“Nella la prossima stagione sportiva ho scelto di andare ad Empoli, una società ambiziosa che ha voglia di fare bene e da cui sono certa imparerò cose nuove, così da ampliare il mio bagaglio personale – dichiara – dopo tre anni passati con la Cestistica Spezzina, di cui mi rimane un ricordo bellissimo, avevo voglia di provare qualcosa di nuovo e di diverso e sono molto entusiasta di intraprendere questa nuova tappa del mio percorso cestistico con la società di Empoli”.

Il cambio di casacca non è stato facile per la lariana. “Lasciare La spezia non è stato semplice, sono stati degli anni bellissimi in cui ho trovato persone speciali e da cui ho imparato tantissimo, in primis dal mio allenatore Marco Corsolini, grazie al quale sono migliorata e cresciuta”.