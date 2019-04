Vittoria di prestigio per la Lecco Basket Women.

Blucelesti in testa alla classifica insieme a Lissone.

VIMERCATE – Grande prestazione per la Lecco Basket Women. Le ragazze di coach Daniele Berri hanno espugnato il campo della DiPo Vimercate, tornando in vetta alla classifica insieme a Lissone.

L’inizio di gara è tutto per la formazione di casa, in grado di creare un veloce gap (10-2) in poco più di tre minuti di gioco. La Lecco Basket Women dimostra di essere viva rispondendo con nove punti consecutivi, chiudendo il quarto sopra di uno (10-11). Nella seconda frazione il copione è lo stesso: Vimercate prova lo strappo, il Lecco ricuce.

La ripresa inizia con la Lecco Basket Women sotto di quattro lunghezze (30-26). Le blucelesti restano a ruota delle padrone di casa e, a dieci minuti dalla sirena finale, hanno solo un canestro da recuperare (43-41).

L’ultimo quarto è una vera e propria battaglia. Lecco scappa con un canestro di Buizza – miglior marcatrice a quota 16 – e due liberi di De Caro (47-51). Vimercate non trova più la via del canestro su azione e il tiro libero di Ranieri fissa il punteggio finale sul 48-52.

Grande prova della Lecco Basket Women, Vimercate vede così interrotta la striscia di otto vittorie consecutive.

DIPO VIMERCATE – LECCO BASKET WOMEN 48-52

PARZIALI: 10-11, 30-26, 43-41

VIMERCATE:Casati, Signoracci, Comuzzi 2, Marchesi 4, Colombo 10, Megna, Berti 10, Comi 7, Poli 4, Panzeri, Villa 11. All.:Beretta

LECCO: Buizza 16, De Caro 5, Pozzi 3, Frisco 2, Paglia, Sanchez, Nava 10, Ranieri 15, Magni, Galli 1, Binda. All.:Berri.