Basket femminile. Lecco Basket Woman ko a Milano

Chiuso il girone d’andata

Doppia cifra per Greppi (13 punti)

MILANO – Non si chiude in maniera positiva il 2019 per la Lecco Basket Women. La formazione di coach Daniele Berri è inciampata nella trasferta milanese contro la Futura, in una gara caratterizzata da numerosi errori al tiro per le blucelesti.

É la Futura Milano a partire meglio (11-4), ma la Lecco Basket Women c’è e lo fa prontamente vedere chiudendo il primo quarto avanti (15-16). LE meneghine riprendono in mano la partita con i canestri da oltre l’arco di una scatenata Gazzoni, autrice di quindici punti nel solo primo tempo.

La ripresa inizia col Futura in controllo (30-24) e la formazione lariana che non riesce mai ad avvicinarsi in maniera pericolosa. Le blucelesti restano accodate, ma mai pericolose, e perdono col punteggio di 48-41.

La formazione di coach Berri ora potrà rimettere a posto le cose nella lunga pausa invernale. La prossima partità sarà infatti martedì 21 gennaio nella palestra di Annone Brianza. Avversaria di serata la Polisportiva Binzago. Inizio alle ore 21.00.

FUTURA MILANO – LECCO BASKET WOMEN 48-41

PARZIALI: 15-16, 30-24, 41-32

LECCO: Chiara Pozzi 5, Frisco 6, Cocchia 2, Claudia Pozzi, Giulia Rusconi, Magni 2, Ricci 4, Nava 3, Greppi 13, Benzoni, Martina Rusconi 6, Binda. All. Berri.