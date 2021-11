Basket femminile. Lecco Basket Women, altro sì!

Espugnato il campo della Pol. Cappuccinese

Ventello sfiorato per il bomber Mandonico

ROMANO DI LOMBARDIA – Ennesima vittoria per la Lecco Basket Women di coach Valentina Canali. La società bluceleste ha espugnato il campo della Pol. Cappucinese e messo in saccoccia la quinta vittoria stagionale.

Dopo un primo quarto in equilibrio, vinto di un punto dalla formazione bluceleste (10-11), le padrone di casa reagiscono e piazzano un tremendo parziale di 14-4, che diventerà 26-19 all’intervallo lungo.

Il rientro in campo della formazione lariana è ottimo. Le blucelesti infilano quattordici punti consecutivi, ribaltano la partita e si trovano avanti di sette lunghezze (30-37) a meno di dieci minuti dalla sirena finale.

La Pol. Cappuccinese non molla, si riporta sotto di un solo punto (38-39), senza riuscire a trovare il guizzo per mettere il naso avanti. Sette punti di una scatenata Mandonico – saranno 19 alla fine – indirizzano il match verso la formazione lecchese, che vincerà col punteggio di 40-47.

Non del tutto soddisfatta coach Canali. “Anche stasera abbiamo fatto veramente tanta fatica. È vero, alla fine conta il risultato, ma non stiamo crescendo come vorrei. Devo dire che era veramente difficile giocare a pallacanestro: campo piccolo, avversarie molto chiuse e fisiche, arbitraggio per la prima volta non all’altezza. Le ragazze sono state brave a strappare i due punti nel contesto in cui hanno giocato. Tuttavia non cerco alibi, dobbiamo migliorare nell’atteggiamento difensivo, nella capacità di scelta offensiva e gestione dei possessi, nella fluidità e soprattutto nella tendenza ad adattarci agli avversari anziché esaltare sempre le nostre qualità”.

POL. CAPPUCCINESE – LECCO BASKET WOMEN 40-47

PARZIALI: 10-11; 26-19; 30-34

LECCO: Scola 2, Capaldo 7, Pozzi 4, Romanò 2, Davide 3, Nava 7, Greppi 3, Benzoni, Rota, Galli, Mandonico 19 . All.: Canali – Fornaro.