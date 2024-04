Basket femminile. Matilde Villa selezionata dalla WNBA

32° scelta, selezionata dalle Atlanta Dream

Quarta italiana della storia a essere scelta

COSTA MASNAGA – Notizia incredibile per l’ex “panterina” Matilde Villa. La playmaker nativo di Lissone, attualmente in forza alla Reyer Venezia, è stato infatti selezionata nel draft WNBA che si è tenuto questa notte. A sceglierla sono state la Atlanta Dream, come 32° assoluta.

La diciannovenne Villa – compirà vent’anni solo a dicembre – è solo la quarta giocatrice della storia italiana a ottenere un simile traguardo. Prima di lei solo Catarina Pollini (1997), Kathrin Ress (2007) e Lorela Cubaj (2022). Da sottolineare che le tre giocatrici selezionate prima di lei avevano giocato almeno una stagione nel campionato universitario americano (NCAA), quindi la scelta di Villa è assolutamente storica.

Questa selezione è un’ulteriore tappa di una carriera che sta crescendo in maniera fulminea: titolare giovanissima con Costa Masnaga in Serie A2, esordio in nazionale a sedici anni nel novembre del 2021 e poi il passaggio a Venezia in Serie A1 nel 2022, dove attualmente è in testa al campionato, con due punti di vantaggio su Schio. In questa stagione Villa sta tenendo una media di 10 punti e 3 assist, tirando col 36% da oltre l’arco.

Per chi non lo sapesse, la WNBA è la versione femminile della NBA, la lega di pallacanestro femminile più famosa e ricca al mondo, che si disputa da metà maggio a ottobre.

Il fatto di essere stata scelta al draft non è garanzia che a Villa verrà offerto un contratto per la prossima stagione. Starà ai dirigenti di Atlanta valutare se puntare su di lei oppure, vista la giovanissima età, lasciarla maturare in Europa ancora per qualche stagione.

La sorella gemella di Matilde, Eleonora, coltiva anche lei il sogno americano: questa stagione ha giocato la sua prima stagione con l’università di Washington State (NCAA), con 12.9 punti di media a partita, seconda miglior marcatrice della squadra.