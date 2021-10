La partita si è conclusa 46-43 per il Vittuone

Il coach: “Sfide che servono a crescere. La squadra sta facendo un grande lavoro”

VALMADRERA – Terza giornata di andata del campionato di serie B di basket femminile, con la Sls Starlight Valmadrera sconfitta 46-43 (14-10, 25-19, 35-31) sul difficile campo del Vittuone.

Una partita di cuore e di squadra, ma la percentuale bassa dai tiri da lontano è costata cara alla formazione di coach Stefano Zucchi. Squadra di casa molto aggressiva, decisamente forte e precisa sui tiri da lontano.

“Sapevamo del valore della formazione di casa – ha commentato il coach Stefano Zucchi -, ma la Sls Starlight ha disputato una buona prova e noto con grande piacere i miglioramenti che sta facendo la squadra”.

“Valmadrera ha giocato una buona partita, peccando qualcosa in fase realizzativa – ha continuato Zucchi -. In alcune circostanze abbiamo dovuto forzare la conclusione, mancando il canestro. Loro, invece, sono state decisamente più precise. Queste sfide servono al gruppo per crescere. La squadra sta facendo un grande lavoro”.

Tabellino: Orsanigo 5, Panzeri, Airoldi, Levi, Allevi 11, Colombo, Ceccato, Oggioni 2, Adan 8, Frigerio 11 Casartelli, Marconetti 6, Manzoni.