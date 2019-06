Basket giovanile. Galli campione regionale, Colognesi ko con Venezia

Asia Galli vince il titolo lombardo U13

Silvia Colognesi sconfitta in finale nazionale U18

MILANO – Nella bellissima milanese di Piazza Lombardia si sono svolte le finali dei campionati U18 Eccellenza e anche quelle regionali lombarde U13. In campo anche due atlete lecchesi, Silvia Colognesi e Asia Galli.

Colognesi è scesa in campo con l’U18 del Basket Costa Masnaga nella finale contro la Reyer Venezia, riedizione della finale dello scorso anno, vinta dalle biancorosse lecchesi.

Quest’anno purtroppo l’esito è stato infausto per la formazione allenata da coach Rossi. Colognesi è partita bene – suoi i primi due canestri – ma il buon inizio non è bastato alla formazione brianzola.

Dopo il primo tempo chiuso sotto di cinque punti (23-28), le biancorosse hanno subito per tutto il secondo tempo le lagunari. Il 44-72 di fine match la dice lunga sul divario tra le due formazioni nella ripresa.

La Reyer Venezia vendica così la sconfitta subita nel 2018 e vince il titolo italiano.

Il Basket Costa si consola, dopo il titolo regionale U14 conquistato giovedì, con la vittoria nel campionato regionale U13. Le ragazze allenate da coach Marcello Sala hanno avuto la meglio sull’Oratorio Giussano col punteggio di 53-47. Grande festa per la ballabiese Asia Galli, al secondo titolo regionale conquistato dopo quello U14.