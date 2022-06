Basket play-off Serie C. Finisce la stagione della Lecco Basket Women

Lecchesi sconfitte dal Basket Melzo in gara 2

“Questa la base da cui ripartire per il futuro” dichiara coach Canali

MELZO – Si è conclusa ieri a Melzo la prima incredibile stagione di Serie C per la Lecco Basket Women. Contro le prime della classe le blucelesti non sono mai entrate in partita, perdendo con oltre venti punti di scarto e venendo eliminate dai play-off.

Nel primo quarto le ragazze di coach Valentina Canali non trovano veramente mai il fondo della retina, segnando la miseria di due punti (12-2). Le cose non migliorano nella seconda frazione: Melzo domina la partita sia in attacco che in difesa e va al riposo con oltre venti punti di margine (31-8).

Sulla ripresa, poco da dire. Le milanesi si limitano a gestire il margine guadagnato nel primo tempo e chiudono il match vincendo col punteggio di 63-38.

Miglior marcatrice per le blucelesti è stata Gloria Nava, 9 punti per lei.

“Partita senza storia sin dall’inizio. Siamo arrivati senza avere più una goccia di benzina in corpo tra infortuni e problemi. Abbiamo speso ogni risorsa possibile e immaginabile tra quarto di finale con Gallarate e la gara d’andata della semifinale – dichiara coach Canali – di questo match non ho nulla da recriminare alle mie ragazze. L’unico dispiacere è che siamo usciti con una partita complicatissima che sarà dura da digerire per le giocatrici. Non sono riuscite a fare quello che durante la stagione hanno invece saputo fare alla grande”.

L’ultima partita storta non cancella quanto di buono fatto vedere in stagione. “Voglio ringraziare tutte le giocatrici e la società per avermi permesso di vivere questo sogno assurdo. Al primo anno di serie C abbiamo giocato la semifinale. Questa deve essere la base da cui ripartire per il futuro” conclude l’allenatrice lecchese.

BASKET MELZO – LECCO BASKET WOMEN 63-38

PARZIALI: 12-2; 31-8; 48-23

LECCO: Chitelotti, Scola 2, Capaldo 6, Davide 4, Oddo 2, Nava 9, Greppi, Benzoni, Rota 8, Galli, Mandonico 7. All.: Canali.