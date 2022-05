Basket play-off Serie C. Lecco Basket Women, il sogno continua

Espugnata Gallarate, semifinale conquistata

“Giocheremo per goderci al massimo questo momento”

GALLARATE – Non si arresta la meravigliosa marcia della Lecco Basket Women. Le ragazze di coach Valentina Canali, all’esordio nei play-off di serie C femminile, giocano una partita superba e sbancano il campo della Isotec Gallarate.

Sono le padrone di casa a partire col piglio giusto nel primo quarto, con le blucelesti in netta difficoltà offensiva (12-7). Gallarate arriva a sfiorare la doppia cifra di vantaggio e poi si pianta, favorendo la rimonta lariana.

La ripresa inizia sul punteggio di 19-18 ma la Lecco Basket Women mette la freccia grazie ai due canestri da tre punti consecutivi firmati da Susanna Davide e Claudia Oddo (21-24). Gallarate prova a restare in partita ma la difesa bluceleste “chiude il portone” nell’ultimo quarto, lasciando alle varesine la miseria di cinque punti segnati.

La Lecco Basket Women vince 32-44 e ottiene il passaggio in semifinale dove troverà la vincente tra Basket Melzo e Futura Milano; la sfida si giocherà su doppia gara, andata e ritorno.

“Queste ragazze volevano vincere. Non saremo la squadra più forte e talentuosa, ma abbiamo un cuore enorme e questa vittoria è tutta loro – dichiara coach Canali a fine gara – abbiamo raggiunto un risultato che è un sogno, giocheremo la semifinale per la serie B alla nostra prima stagione in serie C. Voglio dire grazie a tutte le mie ragazze e ovviamente alla Società per averci permesso di essere qui. Ora cuore leggerissimo, giocheremo per goderci al massimo questo momento”.

ISOTEC GALLARATE – LECCO BASKET WOMEN 32-44

PARZIALI: 12-7; 19-18; 27-31

LECCO: Scola 5, Capaldo 12, Davide 8, Oddo 8, Nava 3, Greppi 3, Benzoni, Rota, Galli, Scumace n.e, Mandonico 5. All. Canali.