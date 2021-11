Basket. Risultati e classifiche del fine settimana

Vincono solo Calolziocorte e Vercurago

Sconfitte interne per Olginate e Mandello

LECCO – Sconfitta interna per Olginate (Serie B), che dilapida quindici punti di vantaggio e perde contro Fiorenzuuola. Calolzio vince a Desio nel finale, mentre Mandello non riesce a sconfiggere Varedo in casa.

In Serie D, Vercurago torna alla vittoria. Sconfitte esterne per Civate e Pescate.



SERIE B – GIRONE B

CAFFÉ AGOSTANI OLGINATE – Pall. Fiorenzuola 1972 91-94

CLASSIFICA:

16 – Basket Mestre

16 – UEB Cividale

14 – Pall. Fiorenzuola

12 – Juvi Basket Cremona

12 – Rucker San Vendemmiano

10 – Pallacanesto Vicenza 2012

10 – BB14 Bergamo

8 – CAFFÉ AGOSTANI OLGINAT6

8 – Falconstar Monfalcone

8 – Aurora Desio

6 – Basket Club Jesolo

6 – Virtus Basket Padova

6 – Virtus Basket Lumezzane

4 – Pallacanestro Crema

4 – Bologna Basket 2016

2 – Lissone Interni Bernareggio

SERIE C SILVER – GIRONE BLU 2

Aurora Desio – ENGINUX CALOLZIOCORTE 66-71

TECNOADDA MANDELLO – Pol. Varedo 54-61

CLASSIFICA:

16 – Le Bocce Erba

14 – ENGINUX CALOLZIOCORTE

12 – TECNOADDA MANDELLO

10 – Aurora Desio

10 – Pezzini Morbegno

10 – Polisportiva Varedo

8 – ABC Cantù

0 – Nuovo Basket Groane



SERIE D – GIRONE B1

ASD Basket Nibionno – EDILCASA CIVATESE 71-59

MEDINMOVE VERCURAGO – ARS Rovagnate 70-53

Sportiva Sondrio – AUTOVITTANI PESCATE 78-49

CLASSIFICA:

14 – Basket Seregno

12 – MEDINMOVE VERCURAGO

12 – ASD Basket Nibionno

10 – Sportiva Sondrio

8 – EDILCASA CIVATESE

6 – ARS Rovagnate

6 – AUTOVITTANI PESCATE

2 – Pall. Concorrezzo ASD