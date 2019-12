Basket Serie B. Domani il derby tra Lecco e Olginate

Eliantonio: “I ragazzi sono carichi”

Meneguzzo: “Loro hanno tre esterni di categoria superiore”

LECCO – Domenica prossima le migliori squadre di pallacanestro del territorio, Gimar Lecco e Gordon Olginate, si scontreranno nel classico “derby”. Entrambe le formazioni sono in striscia negativa da due partite e cercano una vittoria per risalire la classifica.

Coach Riccardo Eliantonio è al primo derby lecchese e ha buone sensazioni. “Ci siamo allenati bene, ho visto i giocatori carichi e vogliosi di invertire il trend negativo, dopo due sconfitte. Siamo in discreta forma, tutti abili e arruolati.”

Dall’altra parte coach Massimo Meneguzzo è ormai un veterano di questa sfida, essendo giunto al suo quinto derby. Il suo record è due vittorie e altrettante sconfitte. “Siamo in un momento particolare e fisicamente non stiamo benissimo, con Marco Tagliabue e Francesco Gorreri acciaccati. Questa è una partita importante, ci sarà pressione su entrambe le formazioni. Sappiamo che loro hanno tre giocatori sul perimetro di categoria superiore, ma anche gli interni sono da rispettare, giovani e di talento.”

Agli allenatori è stato chiesto come potrebbero vincere.

“Vinceremo noi se difensivamente teniamo a rimbalzo e in attacco giochiamo di squadra” ha dichiarato coach Eliantonio.

“Vinceremo noi se riusciremo a mantenere la giusta disciplina offensiva e riusciremo a difendere con efficacia sui loro esterni. Saranno fondamentali anche le nostre percentuali di tiro” ha dichiarato coach Massimo Meneguzzo.

Al momento il risultato della sfida, per quanto riguarda la sola Serie B, è in perfetta parità, con due vittorie a testa. Olginate può contare sulla cabala, visto che, fino a ora, la vittoria ha sempre arriso alla squadra che giocava in trasferta.

Appuntamento per i tifosi al Centro Sportivo del Bione, domenica 8 dicembre, a partire dalle ore 18.00.