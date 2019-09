Basket Serie B. Gimar, facile vittoria su Gazzada

Bluceleste sul velluto contro i varesini

Ampie rotazioni e spazio per tutto il roster

LECCO – Tutto facile per la Gimar Lecco nell’ultima amichevole stagionale, a una settimana esatta dall’esordio in campionato contro la Ju.Vi. Cremona. La formazione di coach Riccardo Eliantonio non ha avuto problemi a battere il Basket 7 Laghi Gazzada, squadra che giocherà il prossimo campionato di Serie Cgold.

La partita tra le due formazioni è poco più che una sgambata per la Gimar, visto la disparità di forze in campo. L’allenatore monzese dà spazio a tutti i giocatori del roster, concedendo molti minuti ai più inesperti e lasciando ampi riposi ai più navigati. Nonostante questo, dopo un primo quarto da 19-17, la Gimar si mette in tasca anche gli altri tre, andando a vincere col punteggio complessivo di 83-54.

Miglior marcatore per i lecchesi il bielorusso Kyril Tsetserokou con 17 punti.

“Non è stata una partita complessa – dichiara coach Eliantonio – non siamo stati perfetti, a tratti ci siamo adeguati al livello dei nostri avversari, ma penso sia fisiologico. Ho dato spazio a tutti i giocatori, e tutti hanno dato il loro contributo.”

GIMAR LECCO – 7 LAGHI GAZZADA 83-54

PARZIALI: 19-17; 15-9; 28-15; 19-13