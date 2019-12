Basket Serie B. Gimar Lecco, il derby è tuo

Grande prestazione dei lecchesi.

Inutile la super prova di Alessio Donadoni (28 punti).

LECCO – La Gimar Lecco ottiene una convincente vittoria casalinga contro la Gordon Olginate. Per gli uomini di coach Riccardo Eliantonio quasi novanta punti nel cesto. A Olginate non basta un super Alessio Donadoni.

I quintetti iniziali vedono due filosofie quasi agli antipodi: il Lecco coi “tre tenori” e una squadra leggerissima – Tsetserokou centro – mentre Olginate col quintettone con l’ex Luca Rattalino e Bedin, oltre all’atletico Matteo Gatti sulle piste di Casini.

Dopo cinque minuti di partita la gara è in perfetta parità (11-11). Olginate prova la fuga coi canestri di Tagliabue e Bedin, ma coach Eliantonio alza il quintetto, inserendo De Gregori e Stefanini. La mossa funziona, anche perché la Gordon perde, nel giro di un minuto, prima Bedin – che rientrerà – e poi Manetti (19-15) per infortuni alle caviglie.

Il secondo quarto inizia quasi in parità (21-20), ma ben presto gli attacchi prendono ritmo. La Gimar sfrutta l’energia di Carlo Trentin – otto punti filati – e Olginate risponde col cristallino talento di Alessio Donadoni (32-30). Alla lunga però la Gimar esce fuori, allungando progressivamente e toccando i dieci punti di vantaggio con canestro da dietro l’arco da tre di Fabio Stefanini (46-36).

A metà partita la Gimar è in controllo (46-38), ma Olginate resta a galla con un Donadoni da diciotto punti in diciannove minuti.

Olginate inizia il secondo tempo con un parziale di cinque punti consecutivi e fa subito sentire il fiato sul collo ai padroni di casa, ma Giacomo Bloise sblocca l’attacco lariano con cinque punti in un amen (51-45).

Un canestro da tre di Giulio Mascherpa e cinque punti consecutivi di Bloise danno il nuovo massimo vantaggio ai lariani (65-51). Olginate resta a galla con la solidità di Marco Tagliabue – dieci punti nel solo terzo quarto – ma l’incredibile canestro da centrocampo di Matteo Favalessa, allo scadere del quarto, taglia le gambe agli ospiti (74-59).

I padroni di toccano i venti punti di vantaggio con un canestro da tre di Giovanni Romanò (79-59). Olginate prova a resistere con orgoglio, rendendo meno amara la sconfitta.

Al termine di quaranta minuti di battaglia la Gimar vince col punteggio di 88-77, sfatando il tabù della vittoria casalinga nei derby di Serie B. La Gordon perde la terza partita consecutiva e vede allontanarsi la zona Play Off.

GIMAR LECCO – GORDON OLGINATE 88-77

PARZIALI: 21-20, 46-36, 74-59

LECCO: Di Simone n.e, Vitelli n.e, BLoise 15, Casini 12, Mascherpa 8, Favalessa 3, Tsetserokou 7, Romanò 8, Stefanini 11, Trentin 16, De Gregori 8. All. Eliantonio.

OLGINATE: Basile 1, Bugatti 5, Mentonelli 5, Donadoni 28, Tagliabue 22, Manetti, Gatti 3, Bedin 9, Chiappa n.e, Rattalino 4, Cala n.e. All. Meneguzzo.