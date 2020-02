Basket Serie B. Gimar Lecco, partita sospesa contro San Vendemiano

Accolto l’appello del CONI.

Rinviata a data da destinarsi.

LECCO – L’ultima partita di pallacanestro in cartello nel week end lecchese, l’unica che fino a ieri non si sapeva ancora se si sarebbe disputata o no, è stata ufficialmente annullata.

Con un comunicato apparso sul sito ufficiale della FIP, il CONI ha invitato tutte le Federazioni Sportive Nazionale a sospendere le attività nella giornata di domenica 23 febbraio 2020.

Di seguito lo scarno comunicato emesso dalla FIP.

“Su indicazione del Consiglio dei Ministri, il CONI invita le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva a sospendere per la giornata di domenica 23 febbraio 2020 tutte le attività sportive in programma nelle regioni di Lombardia e Veneto.”

Viene così rinviata a data da destinarsi la partita tra Gimar Lecco e Rucker San Vendemiano, in programma questa sera al Centro Sportivo al Bione.

Il rinvio della partita dei blucelesti si aggiunge ad altre tre partite sospese ieri, nel girone B: la sfida tra Soresina e Mestre, quella tra Crema e Vicenza e quella tra Cremona e Vigevano.

Con la sospensione delle partite, restano tre le gare giocate nel girone: la vittoria di Pavia a Monfalcone, quella di Padova sul campo di Bernareggio e la vittoria di Varese a Olginate.