Basket Serie B. Gimar, ottimo inizio di 2020

Vittoria in rimonta a Piadena

Tripla doppia sfiorata per Giulio Mascherpa

PIADENA – Inizia bene l’anno nuovo per la Gimar Lecco. La formazione lecchese espugna il difficile campo della MGKVis Piadena, regalando un dispiacere all’ex coach bluceleste Antonio Tritto.

La Gimar inizia il primo quarto senza Juan Marcos Casini e Giacomo Bloise, entrambi debilitati dall’influenza, presenti in panchina. I lecchesi non sembrano soffrire l’assenza di due dei “Tre moschettieri” almeno fino alla metà del primo quarto (10-15), fino a che lo scatenato Leone non si mette al lavoro, guidando Piadena a un parziale di undici punti consecutivi che faranno chiudere i padroni di casa chiudono la prima frazione avanti (26-19).

La MGKVis tocca i dieci punti di margine con l’ennesimo canestro di Leone (29-19) e sembra in controllo, così coach Riccardo Eliantonio deve chiedere uno sforzo ai due bomber. Il loro ingresso rianima la Gimar, che trova il vigore necessario per chiudere il secondo quarto in gas e andare al riposo con quattro lunghezze da recuperare (47-43).

Piadena prova a mantenere il controllo del match nel secondo tempo, ma i blucelesti prendono velocità e con un parziale di otto punti consecutivi – equamente divisi tra Mascherpa e Casini – mettono il naso avanti (50-53). La possenza di Tommaso De Gregori e il talento dell’oriundo argentino fanno volare la Gimar fino alla doppia cifra di vantaggio (52-62).

L’ultima frazione inizia coi blucelesti in controllo (54-66) e Piadena che non riesce più a reagire. Proprio quando tutto sembrava fatto, la squadra locale ha un sussulto d’orgoglio che la riporta sotto, con un parziale di dieci punti consecutivi (64-69). I blucelesti non perdono la calma e rimettono la partita sui binari giusti grazie al talento di Mascherpa – ventidue punti, otto assist e altrettanti rimbalzi– vincendo col punteggio di 72-82.

“Siamo partiti contratti e difensivamente nel primo tempo non siamo stati all’altezza, subendo quarantasette punti. Nella ripresa abbiamo fatto il break migliorando le nostre prestazioni a rimbalzo difensivo, gestendo nel finale. Sono contento del risultato, arrivato con Bloise e Casini febbricitanti. Giriamo la boa a diciotto punti, un buon risultato” ha dichiarato coach Riccardo Eliantoni.

MGKVIS PIADENA – GIMAR LECCO 72-82

PARZIALI: 26-19, 47-43, 54-66,

PIADENA: De Ros 18, Corno 3, Giovara 8, Lorenzetti 4, Vignali 15, Ferrazzi n.e, Sereni n.e, Olivieri 8, Dal Maso 2, Trevisi n.e, Leone 12, Tinsley 2. All. Tritto.

LECCO: Romanò 4, Stefanini 9, Trentin 14, Mascherpa 22, Casini 16, Tsetserokou 3, Bloise 2, Favalessa, Vitelli, De Gregori 12, Di Simone n.e. All. Eliantonio.