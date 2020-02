Basket Serie B. La Gimar aggiunge Giovanni Lenti al roster

Lungo duttile per i blucelesti.

Era fermo da quasi un anno per infortunio.

LECCO – I dirigenti della Gimar Lecco aggiungono un altro pezzo pregiato al roster della formazione di Serie B, l’ex desiano Giovanni Lenti.

Il lungo toscano – è cresciuto nelle giovanili di Livorno – a soli ventitre anni ha un curriculum di tutto rispetto in Serie B, avendo vestito le maglie di Bologna, Oleggio, Firenze, Valsesia, Sangiorgese e Aurora Desio.

La carriera di Lenti ha visto una crescita costante, dall’esordio sedicenne in Serie C fino ai quattordici punti e oltre nove rimbalzi di media messi insieme lo scorso anno con Desio.

A livello giovanile il lungo si era segnalato come uno dei migliori prospetti azzurri, giocando da protagonista il campionato U16 nel 2012, concluso dall’Italia al quarto posto assoluto.

Da verificare saranno le condizioni del giocatore, fermo da undici mesi per i postumi di un grave infortunio al ginocchio.

“Arrivo in una società che in B ha sempre ottenuto ottimi risultati e di cui in tanti mi hanno parlato bene sotto tutti i punti di vista – dichiara il lungo toscano – Io vengo da un infortunio molto grave, ma sono pronto a mettermi subito a disposizione della squadra per questa ultima parte di stagione. Sono un pivot che fa della dinamicità e della grinta le sue armi migliori. Sono un giocare duttile che fa tutto ciò che serve alla squadra. In campo faccio tanto lavoro sporco, prediligo i pick’n roll, ma vado anche a prendermi dei tiri in post basso.”

L’esordio di Lenti dovrebbe avvenire già nella trasferta di domenica 16 febbraio contro Vigevano.