Basket Serie B. Quarto quarto fatale per la Gimar

Bene i primi tre quarti.

Vigevano (32 punti) si scatena nell’ultima frazione.

VIGEVANO – Non bastano tre quarti gagliardi alla Gimar Lecco per espugnare il fortino di Vigevano. La formazione di coach Eliantonio crolla nell’ultima frazione e perde partita e differenza canestri negli scontro diretti.

Nella bolgia del PalaBasletta, con mille tifosi bollenti, la Gimar Lecco inizia il primo quarto nel migliore dei modi. I guizzi vicino a canestro di Tommaso De Gregori e Kyril Tsetserokou fanno male ai pavesi, tenuti a meno di dieci punti nel primo quarto (9-13).

Nella seconda frazione la Gimar tocca la doppia cifra di vantaggio con un canestro da tre punti di Giacomo Bloise (17-27), ma l’Elachem chiude forte il quarto, andando negli spogliatoi con un possesso pieno di svantaggio (26-29).

Nel terzo quarto lo spartito è sempre lo stesso, fuga lecchese (30-39) e rimonta pavese. I padroni di casa sorpassano proprio all’inizio dell’ultima frazione con un canestro di Filippini (48-47). Adesso sono i ragazzi di coach Piazza a volare col vento in poppa, coi lecchesi che restano in gara grazie alle due triple consecutive di Juan Marcos Casini (59-56).

Uno scatenato Milani porta la Elachem oltre la doppia cifra di vantaggio (69-58) con poco più di tre minuti ancora da giocare. È il colpo di grazia per i blucelesti, che cedono col punteggio di 78-68 e perdono anche lo scontro diretto, avendo vinto di quattro al Bione nel girone d’andata.

“Nel primo tempo era andata abbastanza bene. Il terzo quarto è stato come gli altri due, ma nell’ultimo quarto sono arrivate quattro bombe che ci hanno fatto male. È stata una bella partita, complimenti a loro perché hanno vinto una gara durissima, direi quasi da Play Off” ha dichiarato coach Riccardo Eliantonio.

ELACHEM VIGEVANO – GIMAR LECCO 78-68

PARZIALI: 9-13, 26-29, 46-47

LECCO: Mascherpa 15, Sanna 7, Trentin 3, Casini 11, Bloise 13, Favalessa n.e, Tsetserokou 6, De Gregori 8, Stefanini 3, Romanò 2, Lenti n.e. All. Eliantonio.