Basket Serie B. Rimonta Gimar, quarto posto agganciato

Bravi i lecchesi

Doppia doppia per Massimiliano Sanna

LECCO – La Gimar Lecco vendica la sconfitta subita a Monfalcone e aggancia al quarto posto la Falconstar, accodandosi solo a causa della differenza canestri.

Coach Eliantonio lancia subito in quintetto Massimiliano Sanna, e la risposta del neo arrivato è positiva: lui e Giulio Mascherpa fanno volare i lecchesi (13-3), ma gli ospiti sono in pista e ribaltano la situazione, chiudendo il primo quarto sopra di cinque (17-22).

La situazione non migliora neanche nella seconda frazione. Dopo aver toccato i quindici punti di distacco, i lecchesi risalgono a piccoli passi, presi per mano da Giacomo Bloise, andando al riposo con sei punti da recuperare (34-40).

La Gimar riprende la testa della partita con un parziale di otto punti consecutivi (48-47), dilatando il vantaggio fino al 58-54 di fine quarto. I lecchesi non si volteranno più indietro e solo la sfortuna impedirà loro di ribaltare il meno tredici dell’andata: il tiro dell’Ave Maria, dalla sua area, di Giulio Mascherpa centra incredibilmente il fondo della retina. Sarebbe stato il canestro dell’85-71, ma è partito un secondo troppo tardi.

Va comunque bene così, adesso i lecchesi sono quarti e hanno un Sanna in più – 19 punti e 13 rimbalzi – da buttare nella mischia.

GIMAR LECCO – FALCONSTAR MONFALCONE 82-71

PARZIALI: 17-22, 34-40, 58,54

LECCO: Mascherpa 22, Sanna 19, Bloise 14 Casini 14, Trentin 4, Romanò 3, Stefanini 2, De Gregori 2, Tsetserokou 2, Favalessa, Vitelli. All. Eliantonio.