Basket Serie C Femm. Lecco Basket Women corsara a Milano

Quarta vittoria consecutiva per le lecchesi

Ottima prova per Francesca Capaldo, 18 punti per lei

MILANO – La Lecco Basket Women mette nel carniere un’altra vittoria – la quarta consecutiva! – andando a espugnare il campo dell’Idea Sport Milano.

Il primo strappo della partita lo tenta la formazione bluceleste, arrivando a sfiorare la doppia cifra di vantaggio. Milano non si demoralizza e infila nove punti consecutivi, mettendo il naso avanti (21-20), anche se non a lungo.

La ripresa inizia con la Lecco Basket Women avanti (24-28). I canestri di Claudia Oddo danno il massimo vantaggio alle lecchesi (30-42) che non si voltano più indietro, vincendo con quasi venti punti di margine (41-60).

Miglior marcatrice del match Francesca Capaldo a quota 18 punti. Doppia cifra anche per Federica Greppi (10).

“Anche oggi abbiamo faticato nella prima parte di gara, per poi emergere alla distanza. Purtroppo abbiamo queste partenze soporifere dove non riusciamo a imprimere la giusta energia difensiva e i giusti ritmi in attacco. Se poi non troviamo fiducia nel tiro dalla distanza, facciamo una fatica bestiale – dichiara coach Valentina Canali – dopo l’intervallo siamo andate bene con determinazione, gioco corale e intensità difensiva. La pausa ci farà bene per poter recuperare le energie e poi pensare al Sondrio”.

IDEA SPORT MILANO – LECCO BASKET WOMEN 41-60

PARZIALI: 12-17; 24-28; 35-46

LECCO: Chitelotti, Scola 1, Capaldo18, Davide 5, Oddo 9, Nava 6, Greppi 10, Benzoni, Rota 2, Galli, Mandonico 9 . All. Canali