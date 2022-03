Basket Serie C femm. Lecco Basket Women ok, battuta Robbiano

Ottimo primo tempo per le blucelesti

Gran prova di Stefania Mandonico, 20 punti per lei

ANNONE BRIANZA – Seconda partita e seconda vittoria per la Lecco Basket Women nel girone di classificazione; a cedere sotto i colpi delle atlete blucelesti sono state le ragazze del Robbiano.

Il primo scatto è proprio di Robbiano (2-6), ma le lariane rispondono con nove punti consecutivi e chiudono in controllo il primo quarto (18-11). Le ragazze di coach Valentina Canali serrano il cancello in difesa – solo otto punti concessi nel secondo quarto – e dilatano il vantaggio ulteriormente, andando al riposo lungo con un’ampia doppia cifra di margine (35-19).

La ripresa vede la squadra ospite riuscire a ridurre il divario alla singola cifra (43-34), ma senza realmente impensierire le giocatrici lariane che vincono il match con un tranquillo 61-46.

Grande prova di una scatenata Stefania Mandonico, 20 punti per lei. Doppia cifra anche per Capaldo (12) e Oddo (11).

“Le ragazze hanno disputato una partita maiuscola. La prestazione difensiva è stata molto solida, con buona applicazione delle richieste tattiche, grande intensità e agonismo. In attacco abbiamo giocato una bella partita, con iniziative individuali pregevoli e ottima circolazione di palla. Abbiamo trovato una valida soluzione tattica giocando a lungo con 4 esterne, e questo ci ha permesso di essere più aggressive e dinamiche. Abbiamo avuto un solo passaggio a vuoto nel terzo periodo, dove non siamo riuscite a segnare per diversi minuti, ma la squadra è stata brava a non disunirsi e rimanere con la testa sul pezzo” dichiara coach Canali a fine gara.

LECCO BASKET WOMEN – ROBBIANO 61-46

PARZIALI: 18-11; 35-19; 43-34

LECCO: Scola 3, Capaldo 12, Pozzi 1, Davide 9, Oddo 11, Nava 5, Greppi, Benzoni, Rota, Galli, Mandonico 20. All.: Canali