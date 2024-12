Basket Serie C femminile. Lecco Basket Women, che rimonta!

Espugnato il campo della Vertematese (45-58)

Ultimo quarto da quasi trenta punti per le lecchesi

VERTEMATE – Quinta vittoria consecutiva per la Lecco Basket Women di coach Valentina Canali. La formazione bluceleste ha vinto in rimonta, grazie a un ottimo ultimo quarto.

Nel primo parziale sono le lariane a farsi trovare più pronte (7-12) anche se la risposta delle padrone di casa non si è fatta attendere: otto punti consecutivi della Vertematese ribaltano il match, ma Lecco riesce comunque ad andare negli spogliatoi in vantaggio (23-24).

La Vertematese “chiude il cancello” nella terza frazione, lasciando alle blucelesti la miseria di cinque punti (34-29). Le ragazze di coach Canali si rifanno con gli interessi nell’ultimo quarto, iniziato con un parziale di sette punti consecutivi e concluso dilangando e segnandone quasi trenta, fino al 45-58 finale.

Miglior marcatrice Silvia Bassani con 13 punti. Doppia cifra (10) anche per Claudia Oddo e Susanna Davide.

“Era difficile e l’abbiamo portata a casa, anche se con una prestazione non brillante – dichiara coach Canali – siamo probabilmente un po’ in fatica, soprattutto mentalmente, dobbiamo tener duro la prossima settimana per affrontare al meglio la difficile trasferta a Villaguardia e poi arriverà provvidenziale la pausa di Natale per ricaricare le batterie”.

VERTEMATESE – LECCO BASKET WOMEN 45-58

PARZIALI: 7-12; 23-24; 34-29

LECCO: Bassani 13, M.Aondio 2, G.Galli 2, V.Aondio 10, Scola, Davide 10, Oggioni 4, Oddo 10, Ratti, S.Galli 5, M.Rota 2, Fumeo ne. All.: Canali.