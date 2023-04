Basket serie C Femminile. Lecco Basket Women, espugnato il campo della Futura

“Ventello” rifilato al Futura Milano

19 punti della giovanissima Maria Aondio

MILANO – Convincente vittoria per la Lecco Basket Woman sul campo della Futura Milano, sconfitta con venti punti esatti di margine (45-65).

Le lecchesi prendono in mano la partita fin dal primo quarto, chiuso sul punteggio di 5-13. Le ragazze di coach Valentina Canali “doppiano” le avversarie nella seconda frazione (11-22) e vanno negli spogliatoi un un rassicurante margine (17-27).

A metà terzo quarto la partita è già in ghiaccio (23-42) e la Lecco Basket Women può gestire il margine acquisito fino alla sirena finale (45-65).

Sorprendente prova della giovanissima Maria Aondio, 20 punti a referto per lei.

“Stasera possiamo dire di esserci divertiti, la partita è stata giocata in modo brillante, con buon ritmo e personalità da parte di tutte le ragazze – dichiara l’allenatrice – a parte i primi minuti con le polveri bagnatissime, quando ci siamo sbloccate abbiamo saputo coinvolgerci e trovare buone soluzioni, in particolare dalla lunga distanza, grazie a una circolazione di palla efficace. Anche in difesa abbiamo avuto una bella attitudine, ma più di tutto mi è piaciuto lo spirito e la voglia di fare”

FUTURA MILANO – LECCO BASKET WOMEN 45-65

PARZIALI: 5-13; 17-27; 28-46

LECCO: Aondio 19, Chitelotti 12, Capaldo 6, Scola 9, Donghi 2, Oddo 5, Benzoni, Rota, Ciceri 2, Fumeo 1, Mandonico 9. All.: Canali.