Basket Serie C Femminile. Lecco Basket Women, overtime fatale

Lecchesi sconfitte sulla sirena dal CAT Vigevano

15 punti per Susanna Davide, miglior marcatrice bluceleste

VIGEVANO – Dolorosa sconfitta per la Lecco Basket Women sul campo del CAT Vigevano. Le ragazze blucelesti hanno perso solamente all’overtime, sconfitte 65-63.

Al PalaBasletta, lo stesso dove gioca la Serie B maschile, sono le lariane a partire meglio, chiudendo il primo quarto sopra di quattro punti (15-19) e mantenendo inalterato il distacco nella seconda frazione (29-33).

Vigevano non si arrende, resta in scia e sorpassa a pochi istanti dalla fine del terzo quarto, chiuso in vantaggio dalle padrone di casa (49-46). Le ragazze di coach Valentina Canali ribaltano nuovamente la situazione nell’ultima frazione, ma non riescono a difendere i quattro punti di margine conquistati, sbagliando il tiro della potenziale vittoria con Capaldo.

Nell’overtime sono i tanti errori dalla lunetta a condannare la squadra lariana, che viene beffata dal tiro di Fanaletti proprio sulla sirena, o forse leggermente oltre (65-63).

Tre giocatrici in doppia cifra per la Lecco Basket Women, guidate dai 15 punti di Susanna Davide.

“Siamo state sprecone. Sempre o quasi in vantaggio, abbiamo gestito male il possesso che poi ha permesso alle avversarie di andare al supplementare – dichiara coach Canali – nell’overtime abbiamo sbagliato l’impossibile, giocando senza lucidità. Partita giocata per 30′ buoni pur con gli errori e poi nei restanti minuti ci siamo perse. Probabilmente per colpa mia non riusciamo a esprimere per 40 minuti quello che sappiamo fare. Ora testa bassa e lavorare”.

CAT VIGEVANO – LECCO BASKET WOMEN 65-63 (d.t.s)

PARZIALI: 15-19, 29-33, 49-46, 59-59

LECCO: Davide 15, Capaldo 13, Mandonico 12, Scola 11, Colombo 6, Oddo 2, Rota 2, Aondio 2, Nava, Benzoni, Chitelotti, Donghi. All. Canali.