Basket Serie C femminile. Lecco Basket Women, Valtellina amara

Le lecchesi cedono nel finale di gara

“Con questo metro arbitrale è quasi impossibile giocare” dichiara coach Canali

SONDRIO – La Lecco Basket Women non riesce a espugnare il campo della Avis Sondrio, al termine di una gara sempre in equilibrio e decisa solo nel finale.

La prima frazione è di sostanziale parità (15-16) e nella seconda sono le blucelesti lariane a farsi preferire. La Lecco Basket Women guadagna sei punti di margine (20-26) ma riesce a difenderne solo uno prima della pausa lunga (29-30).

Nella ripresa è Sondrio a provare la fuga, con le lecchesi in scia. L’uscita per cinque falli di Silvia Bassani – miglior marcatrice lariana con 10 punti – indirizza la gara nell’ultimo quarto. Sondrio vola via con un parziale di otto punti consecutivi e guadagna il margine decisivo. La Lecco Basket Women non riesce a reagire e neanche i due time out di coach Valentina Canali invertono la rotta, con le lariane sconfitte col punteggio di 54-47.

“Abbiamo giocato una partita molto al di sotto delle nostre capacità, sia in attacco, dove siamo state non fluide e con poche idee, che in difesa, dove abbiamo inforcato delle distrazioni troppo clamorose – dichiara coach Canali – c’è da dire altresì che già è un campo difficile, se poi il metro arbitrale è quello cui abbiamo assistito, diventa quasi impossibile giocare. Torniamo a casa con l’amaro in bocca, non possiamo dire di no. Cercheremo di lavorare più duramente perché il nostro gioco sia più all’altezza di situazioni in cui la fisicità è così un fattore”.

AVIS SONDRIO – LECCO BASKET WOMEN 54-47

PARZIALI: 16-15; 29-30; 42-38

LECCO: Bassani 10, M.Aondio 3, G.Galli 2, V.Aondio 5, Scola 5, Davide 4, Oggioni 2, Oddo, Ratti, S.Galli 8, Cincotto 4, M.Rota. All.: Canali