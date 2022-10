Basket Serie C Femminile. Vittoria sofferta per la Lecco Basket Women

Le lecchesi portano a casa una gara al bassissimo punteggio (34-31)

“Una fisicità ben oltre il limite del regolamento tra le avversarie” dichiara coach Canali

MALGRATE – Al termine di una partita non certo spettacolare, la Lecco Basket Women di coach Valentina Canali porta a casa due preziosi punti, battendo al palazzetto di Malgrate il G.S. Quartiere Sant’Ambrogio di Milano.

Dopo cinque minuti di gara il punteggio è di 2-2, e nel primo quarto non si segnerà molto di più (5-9). La LBW riprende la partita (13-13) grazie a un’incisiva Stefania Mandonico – 13 punti per lei, unica in doppia cifra – col primo tempo che termina sul punteggio di 17-19.

Nella ripresa la parità non si sblocca fino alla fine. Il sigillo lo mette Scola dalla lunetta, garantendo alle blucelesti una sofferta vittoria col punteggio di 34-31.

“Partiamo dalla cosa fondamentale: abbiamo portato a casa due punti preziosissimi – dichiara coach Canali – detto ciò, è ovvio che una partita vinta ai 34 punti è stata una bruttissima partita, e mi dispiace che abbiamo offerto una prestazione rivedibile, ma devo dire che stasera giocare era veramente troppo difficile. Non sono solita dare alibi, ma le avversarie hanno messo in campo da subito una fisicità ben oltre il limite del regolamento, e il giovane arbitro ha da subito concesso di tutto. Due punti preziosissimi per rimanere agganciate alla metà alta della classifica, consapevoli che abbiamo sempre molto lavoro da fare”.

LECCO BASKET WOMEN – QUARTIERE SANT’AMBROGIO MILANO 34-31

PARZIALI: 5-9; 17-19; 26-26;

LECCO: Mandonico 13, Scola 9, Davide 5, Oddo 3, Aondio 2, Colombo 1, Chitelotti 1, Galli, Nava, Rota, Ciceri, Scumace. All.: Canali.