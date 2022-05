Basket Serie C. La Lecco Basket Women ko a Monza

Blucelesti mai in partita contro l’Eureka

17 punti per Claudia Oddo, unica bluceleste in doppia cifra

MONZA – Si chiude con una sconfitta esterna contro l’Eureka Monza la regular season della Lecco Basket Women. Le ragazze di coach Valentina Canali finiscono ottave e ottengono il diritto di disputare i play-off per salire in Serie B.

Le padrone di casa indirizzano la partita fin dal primo quarto, concedendo alle blucelesti la miseria di sei punti segnati (14-6). Le ragazze di coach Canali provano a riavvicinarsi ma un nuovo break monzese le manda negli spogliatoi quasi doppiate (30-16).

L’inizio del secondo tempo vede un secondo strappo per le biancorosse brianzole che volano oltre i venti punti di margine (40-18). Le blucelesti non riescono mai a rendersi veramente pericolose e arrivano al massimo a dieci punti di svantaggio, ma non oltre, perdendo 51-47.

Inutile la bella prova di Claudia Oddo, unica lecchese in doppia cifra con 17 punti a referto.

“E’ difficile commentare dopo questo risultato. In attacco siamo state disordinate e senza idee mentre in difesa troppo morbide. Tra infortuni e problemi vari siamo sempre più in emergenza, ma questo non deve valere come un alibi. Si doveva fare meglio” dichiara coach Canali a fine gara.

EUREKA MONZA – LECCO BASKET WOMEN 51-37

PARZIALI: 14-6; 30-16; 41-24

LECCO: Chitelotti, Scola 2, Capaldo n.e, Davide 2, Oddo 17, Nava 5, Greppi 8, Benzoni n.e, Rota 1, Galli 2, Scumace. All. Canali.