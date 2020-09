Basket Serie D. La Medinmove Vercurago inizia la stagione

Primo allenamento a Monte Marenzo.

Il campionato di Serie D inizierà a fine ottobre.

VERCURAGO – É iniziata venerdì scorso, sul campo di Monte Marenzo, la stagione della Medinmove Vercurago. La formazione del presidente Fabio Gatti si è ritrovata per una prima sgambata.

“La situazione è un po’ surreale – commenta l’allenatore dei coguari Gianluca Motta – abbiamo iniziato rispettando tutte le precauzioni, come da protocolli FIP. Vedremo come si evolverà il tutto nelle prossime settimane. Ho trovato i ragazzi un po’ arrugginiti, come è normale che sia dopo tanti mesi di stop. Oltre al campionato chiuso in anticipo, non ci sono stati tornei estivi nei campetti e quindi è normale che ci voglia un po’ per riprendere la forma giusta”.

Il coach lecchese avrà comunque diverse settimane per rimettere in piedi la squadra. “Al momento le indiscrezioni dicono che non si inizierà prima della fine di ottobre, quindi avrò almeno sette, otto settimane per inserire i nuovi giocatori. L’obiettivo stagionale è quello di ripartire da dove si è interrotto tutto: stavamo giocando una buona pallacanestro ed eravamo in lotta per i Play Off”.

La Medinmove potrà contare su diversi nuovi innesti di qualità. Da Pescate (Serie D)è arrivato il lungo Paolo Nasatti, mentre da Mandello (CSilver) gli esterni Alessandro Albenga e Antonio Marchesi.