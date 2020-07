Basket Serie D. L’Autovittani Pescate aggiunge il giovane Invernizzi

In arrivo da Mandello

Giocherà in Serie D e anche con l’U18

PESCATE – Ultimo acquisto per l’Autovittani Pescate. La società lecchese ha aggiunto il diciassettenne mandellese Alessio Invernizzi.

Invernizzi (193 cm – 2003) è un ragazzo che è cresciuto nelle giovanili della Polisportiva Mandello, dove nell’ultimo campionato ha giocato nella U18, allenandosi anche qualche volta con la serie Csilver di coach Pozzi.

“Sono contento dell’arrivo di Alessio, un giovane dal gran fisico che deve ancora crescere sotto il punto di vista tecnico. Quest’anno disputerà con noi sia il campionato U18 che quello di Serie D, dandoci una mano nella rotazione nel settore lunghi” ha dichiarato coach Igor Amadori.

A meno di sorprese dell’ultima ora, l’arrivo di Invernizzi dovrebbe aver chiuso il mercato dell’Autovittani. “Sono soddisfatto, la squadra è composta quasi interamente da giocatori U23. L’unica preoccupazione che ho è la poca esperienza del gruppo in un campionato non facile come la Serie D. Sarà importante non demoralizzarsi se la partenza non sarà facile, i conti si tireranno alla fine dell’anno” ha concluso l’allenatore.