Basket Serie D. Ufficializzato il calendario per le lecchesi

Si inizia il primo fine settimana di ottobre

Alla prima giornata il “derby” tra Vercurago e Civatese

LECCO – Dopo aver ufficializzato il calendario della Csilver, la FIP Lombardia ha fatto la stessa cosa anche col campionato di Serie D.

Le squadre lecchesi saranno cinque e tutte inserite nel Girone B1. Al via ci saranno Vercurago, Civatese, Nibionno, Pescate e Rovagnate, insieme alle monzesi Concorrezzoe e Seregno, più la valtellinese Sportiva Sondrio.

Il campionato comincerà con una prima fase con un girone all’italiana. La prima giornata sarà il fine settimana che va dall’1 al 3 ottobre 2021 e ci sarà subito l’attesissimo “derby” al Palanovella tra Vercurago e Civatese, con inizio alle ore 21.30. Rovagnate e Pescate inizieranno in trasferta, rispettivamente a Sondrio e Seregno. Nibionno – che giocherà nella palestra di via Verdi a Costamasnaga – esordirà domenica 3 ottobre 2021 contro Concorrezzo, con inizio alle ore 18.00.

La prima fase terminerà a metà gennaio, quando inizieranno gli incroci contro le formazioni del girone B2.

Per quanto riguarda le gare casalinghe, oltre alla già citata Costa Masnaga, Vercurago conferma il venerdì sera al PalaNovella (h. 21.30), Rovagnate lo stesso giorno, con inizio quindici minuti prima. Novità in vista per Pescate e Civatese. I primi torneranno a giocare al Palazzetto Scola di Malgrate – Venerdì, ore 21.00 – mentre i secondi abbandonano il classico orario della domenica pomeriggio, scegliendo di giocare il venerdì alle ore 21.30.

Di seguito il calendario completo.

CU 25 – GA 25 Calendario definitivo serie D – girone B1