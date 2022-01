Basket Serie D. Vercurago: Motta si dimette, promosso Ciceri

Cambio alla guida dei Coguari

Scarse motivazioni e un intervento chirurgico la causa del gesto

VERCURAGO – Cambio “al volante” della Medinmove Vercurago. La formazione del presidente Fabio Gatti deve registrare le dimissioni di coach Gianluca Motta. Al suo posto promosso come capo allenatore l‘ex vice Alessandro Ciceri.

“Ho deciso di interrompere la mia collaborazione con l’ADB Vercurago perché in questo lungo periodo di inattività mi sono venute a mancare le motivazioni; in più a breve dovrò subire un piccolo intervento chiururgico che mi terrebbe per un po’ lontano dalla palestra, così ho deciso di farmi da parte un attimo prima che inizi la fase calda della stagione” dichiara l’allenatore calolziese.

Il presidente Gatti ringrazia coach Gianluca Motta per quanto fatto nel corso delle ultime stagioni. “Prendiamo atto delle dimissioni dell’allenatore e lo ringraziamo per quanto fatto nel periodo in cui è stato l’allenatore della nostra squadra, augurandogli il meglio per la sua prossima avventura cestistica”.

Giustamente entusiasta coach Alessandro Ciceri. “Sono contento, la notizia è arrivata inaspettata con le dimissioni di Gianluca, per me è un’ottima opportunità per mettermi alla prova, dopo tanti anni da vice. La squadra è giovane, ha tanta voglia, la società ha un grande spirito. Ce la metteremo tutta per chiudere il campionato con due vittorie e poi vedremo quello che succederà”.