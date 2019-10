Basket SerieB. Gimar vincente e imbattuta

Terza vittoria di fila

Ottima la prova di Bloise e Casini

LECCO – Un eroico Giacomo Bloise e un chirurgico Juan Marcos Casini guidano la Gimar Lecco alla terza vittoria consecutiva. La squadra di coach Riccardo Eliantonio batte Varese col punteggio di 76-64 e si porta in testa al Girone B in compagnia di Bernareggio, Padova e San Vendemiano.

La Gimar parte con Bloise, Casini, Trentin, Stefanini e Tsetserokou. Mascherpa, non al meglio, resta spettatore non pagante.

La squadra bluceleste inizia bene, con Bloise ispirato (9-4), ma Varese sfrutta la prepotenza fisica per impattare prima della metà del quarto e sorpassa con una tripla di Ballabio (9-12).

La Gimar riprende fiato coi canestri da fuori di Trentin (18-14) e un battagliato De Gregori limita la strapotenza varesina nell’area bluceleste. I lecchesi arrivano fino a sfiorare la doppia cifra di vantaggio, chiudendo il quarto sul 23-18.

La seconda frazione inizia con due canestri consecutivi di uno scatenato Bloise e, sulla penetrazione vincente di Casini, la Gimar tocca il massimo vantaggio (29-18). Coach Vescovi è costretto a chiamare time out per fermare l’ondata bluceleste (33-20) e cambiare l’inerzia della partita, ma la Gimar resta saldamente in controllo e va al riposo lungo sul rassicurante punteggio di 38-29.

Il Basket Lecco guadagna nuovamente la doppia cifra di vantaggio con una combinazione Bloise-Casini, ma Varese si riavvicina a piccoli passi (40-34) approfittando di un attacco lecchese molto meno fluido che nel primo tempo.

Cinque punti filati di Bloise ridanno ossigeno ai lecchesi (47-37), che chiudono il quarto con lo stesso distacco con cui lo avevano iniziato (52-43).

La Gimar riprende a macinare gioco nell’ultima frazione grazie all’energia di Trentin e al talento di Casini (59-47), ma Varese allunga la difesa e rientra a soli cinque punti di svantaggio con le triple consecutive di Gergati e Marica (62-57).

L’energico De Gregori – nove rimbalzi in undici minuti! – e un chirurgico Casini rimettono le cose a posto, trascinando la Gimar alla vittoria col punteggio di 76-64.

GIMAR LECCO – COELSANUS VARESE 76-64

PARZIALI: 23-18, 38-29, 52-43

LECCO: Di Simone, Vitelli n.e, Bloise 22, Casini 23, Mascherpa n.e, Favalessa, Natali, Tsetserokou 5, Romanò n.e, Stefanoni 7, Trentin 11, De Gregori 8. All. Eliantonio.

VARESE: Gatto 4, Allegretti 20, Ballabio 10, MAruca 15, Iaquinta n.e, Calzavera 5, Trentini 1, Calcagni n.e, Rosignoli 2, Gergati 7, Caruso. All. Vescovi.