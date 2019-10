Basket SerieB. Gimar, vittoria dura contro la Sangiorgese

Bluceleste ancora imbattuti

Diciotto punti per Giacomo Bloise

SAN GIORGIO SU LEGNANO– La Gimar Lecco espugna il campo della Sangiorgese in una partita dai due volti. Nel primo tempo i lecchesi sono stati quasi perfetti, nel secondo hanno subito il ritorno dei padroni di casa, chiudendo il match negli istanti finali dalla lunetta.

Coach Eliantonio sceglie di partire con Bloise, Mascherpa, Trentin, Stefanini e De Gregori. È proprio il canestro del lungo pesarese a dare il primo vantaggio consistente alla Gimar (2-9). I lecchesi finiscono in bonus dopo quattro minuti e la Sangiorgese ne approfitta per rintuzzare il punteggio (8-9), prima che la coppia formata da Mascherpa e Bloise si scateni, costruendo un parziale di otto punti consecutivi (8-17). Sulla tripla del bomber pavese la Gimar tocca la doppia cifra di vantaggio (10-20), che diventerà 15-25 alla fine del quarto.

Nella seconda frazione la tripla di Tsetserokou regala il massimo vantaggio ai blucelesti (17-31), ma la Sangiorgese non molla e torna sotto la doppia cifra di svantaggio con due punti di Banchero (26-34), prima che i canestri da oltre la riga dei tre punti di Romanò e Casini riportino il vantaggio oltre la doppia cifra, fissando il 29-41 con il quale le squadre vanno negli spogliatoi.

Nella ripresa la Sangiorgese approfitta di una Gimar poco reattiva per accorciare subito lo svantaggio (36-43). Il Lecco si rimette in pista con l’ennesima tripla, questa volta a firma Stefanini, e due liberi di un propositivo Tsetserokou, ma l’arbitraggio fatica a gestire l’aggressività delle squadre in campo, entrambe in bonus prima della metà del quarto.

Due canestri da tre consecutivi dei padroni di casa danno il via a un parziale di dieci punti filati che riporta la Sangiorgese a un solo possesso di svantaggio (48-51).

In situazione di estrema difficoltà è un gioco da quattro punti di Giovanni Romanò, tripla e libero supplementare, che chiude il quarto sul punteggio di 50-56.

La Gimar riparte con altri due punti di Romanò, ma ora la Sangiorgese è in partita e la squadra lecchese fatica a trovare il canestro da oltre l’arco, dopo un primo tempo da 8/15. Un libero di Roveda porta la formazione di casa a due punti di svantaggio (60-62) con altrettanti minuti di gioco. Bloise “ruba” due punti d’esperienza dalla lunetta e gli altri due personali di Tsetserokou, dopo fallo su rimbalzo offensivo, chiudono di fatto il match.

“Dobbiamo essere più cinici ad avere l’istinto del killer nei momenti decisivi. Comunque vincere fuori casa, su un campo difficile come questo, non è una cosa da sottovalutare. Partire con due vittorie dà sicuramente morale al gruppo” ha dichiarato coach Eliantonio a fine match.

SANGIORGESE BASKET – GIMAR LECCO 62-66

PARZIALI: 15-25, 29-41, 50-56.

LECCO: Casini 7, Bloise 18, Tsetserokou 8, Mascherpa 9, Romanò 9, De Gregori 4, Trentin 2, Natali n.e, Favalessa n.e, Stefanini 6, Vitelli n.e, Di Simone 3. All. Eliantonio.