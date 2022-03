Sembra ormai dimenticata la sconfitta di misura contro il Leonardo a inizio 2022, senza contare che il Sestu potrà fare affidamento su Andrea Cau, giocatore che vanta al momento 12 goal, e su Ramon Tubau arrivato a quota 10 reti. Da tenere d’occhio anche Renan Correa da Costa Suarez, a segno in 7 occasioni.

Il Lecco invece si presenta a Sestu come quinta del girone, ed è reduce dal successo per 5-3 di sabato scorso contro l’Aosta, che lo ha rimesso in corsa verso un piazzamento nei playoff. La squadra capitanata da Parrilla si era già imposta nella gara di andata disputata al PalaRogeno il 20 novembre scorso, chiudendo il match già nel primo tempo mettendo a segno 5 reti.