Vinto il derby contro i Saints Pagnano

Con due giornate d’anticipo, il Lecco Calcio a 5 si aggiudica il campionato Under 19

ROGENO – Il Lecco Calcio a 5, con due giornate di anticipo, si è assicurato stamattina il primo posto finale nel girone C del Campionato Nazionale Under 19.

Al Palarogeno, nella gara valida per la 6^ giornata di ritorno, capitan Di Tomaso e compagni hanno fatto loro il derby contro i Saints Pagnano, infilando la 10^ vittoria in altrettante gare disputate, e, in virtù del pareggio 4-4 del San Carlo a Pavia, centrando la matematica certezza della vittoria del girone lombardo.

“I 3 punti conquistati oggi – sottolineano dalla società bluceleste – hanno così sancito una superiorità nel girone apparsa chiara fin dalle prime gare disputate, a coronamento del grande lavoro svolto dall’allenatore Pablo Parrilla ed il suo staff non solo a livello di prima squadra, ma anche con i ragazzi più giovani, dimostratisi all’altezza anche quando chiamati in causa in Serie B”.

Il Lecco si è presentato in campo con la pesante assenza di Mentasti per squalifica. A sbloccare il risultato a favore dei padroni di casa è Matias Parrilla, ben servito da Pizzera. Il raddoppio porta la firma di Bianco, poi i meratesi riescono ad accorciare le distanze sul 2-1, ma prima dell’intervallo arriva la terza marcatura bluceleste con Ferraro.

Nella ripresa i Saints tornano nuovamente a -1, ma Parrilla chiude i conti sul 4-2 siglando la personale doppietta. Martedì sera a Milano i blucelesti sfideranno il San Carlo nel recupero della 3^ giornata di ritorno, mentre domenica prossima si chiuderà la regular season al Palarogeno contro i brianzoli dello Sports Team. Spazio quindi alla fase nazionale che assegnerà lo scudetto di categoria.